Рождественская звезда: "великое соединение" Юпитера и Сатурна
"Звезда зимнего солнцестояния" засияла в небе 21 декабря: Юпитер и Сатурн соединились на небосводе.
"Звезда зимнего солнцестояния" засияла в небе 21 декабря: Юпитер и Сатурн соединились на небосводе.
В последний раз так близко гиганты были видны с Земли четвертого марта 1226 года.
В последний раз так близко гиганты были видны с Земли четвертого марта 1226 года.
Увидеть это явление сложно, но возможно, оно оказалось не очень продолжительным.
Увидеть это явление сложно, но возможно, оно оказалось не очень продолжительным.
Соединение планет произошло после захода Солнца.
Две самые большие планеты Солнечной системы воспринимались невооруженным глазом как яркая двойная звезда.
Две самые большие планеты Солнечной системы воспринимались невооруженным глазом как яркая двойная звезда.
Юпитер и Сатурн сближаются на небе, видимом с Земли, каждые 20 лет.
Но так близко, чтобы фактически превратиться в одно светило, планеты подходят друг к другу крайне редко.
Но так близко, чтобы фактически превратиться в одно светило, планеты подходят друг к другу крайне редко.
Следующее сближение состоится 15 марта 2080 года.