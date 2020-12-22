https://ria.ru/20201222/kosmos-1590365060.html

Рождественская звезда: "великое соединение" Юпитера и Сатурна

Рождественская звезда: "великое соединение" Юпитера и Сатурна

Юпитер и Сатурн встретились на небосводе впервые почти за 800 лет. Эффектное астрономическое явление и его свидетели — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:07

2020-12-22T15:07

2020-12-22T15:12

космос

юпитер

сатурн

космос - риа наука

фото

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Юпитер и Сатурн встретились на небосводе впервые почти за 800 лет. Эффектное астрономическое явление и его свидетели — в фотоленте Ria.ru.

космос

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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