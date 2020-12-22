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Рождественская звезда: "великое соединение" Юпитера и Сатурна
Рождественская звезда: "великое соединение" Юпитера и Сатурна
Юпитер и Сатурн встретились на небосводе впервые почти за 800 лет. Эффектное астрономическое явление и его свидетели — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.12.2020
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космос
юпитер
сатурн
космос - риа наука
фото
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Юпитер и Сатурн встретились на небосводе впервые почти за 800 лет. Эффектное астрономическое явление и его свидетели — в фотоленте Ria.ru.
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космос, юпитер, сатурн, космос - риа наука, фото, фото

Рождественская звезда: "великое соединение" Юпитера и Сатурна

15:07 22.12.2020 (обновлено: 15:12 22.12.2020)
 
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Юпитер и Сатурн встретились на небосводе впервые почти за 800 лет. Эффектное астрономическое явление и его свидетели — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Charlie Riedel

"Звезда зимнего солнцестояния" засияла в небе 21 декабря: Юпитер и Сатурн соединились на небосводе.

Сатурн и Юпитер в небе над Эдгертоном, штат Канзас
1 из 8

"Звезда зимнего солнцестояния" засияла в небе 21 декабря: Юпитер и Сатурн соединились на небосводе.

© AP Photo / Charlie Riedel
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez

В последний раз так близко гиганты были видны с Земли четвертого марта 1226 года.

Люди наблюдают в телескоп за встречей Юпитера и Сатурна в Сьюдад-Хуарес, Мексика
2 из 8

В последний раз так близко гиганты были видны с Земли четвертого марта 1226 года.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar

Увидеть это явление сложно, но возможно, оно оказалось не очень продолжительным.

Люди наблюдают в телескоп за встречей Юпитера и Сатурна в районе Майдана в Калькутте
3 из 8

Увидеть это явление сложно, но возможно, оно оказалось не очень продолжительным.

© AFP 2020 / Dibyangshu Sarkar
© REUTERS / Callaghan O'Hare

Соединение планет произошло после захода Солнца.

Женщина с ребенком наблюдают за встречей Юпитера и Сатурна в Хьюстоне, штат Техас, США
4 из 8

Соединение планет произошло после захода Солнца.

© REUTERS / Callaghan O'Hare
© AP Photo / Charlie Riedel

Две самые большие планеты Солнечной системы воспринимались невооруженным глазом как яркая двойная звезда.

Сатурн и Юпитер в небе над Топеком, Канзас
5 из 8

Две самые большие планеты Солнечной системы воспринимались невооруженным глазом как яркая двойная звезда.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AFP 2020 / Yasser Al-zayyat

Юпитер и Сатурн сближаются на небе, видимом с Земли, каждые 20 лет.

Кувейтские астрофотографы следят за встречей Юпитера и Сатурна в районе аль-Салми
6 из 8

Юпитер и Сатурн сближаются на небе, видимом с Земли, каждые 20 лет.

© AFP 2020 / Yasser Al-zayyat
© AFP 2020 / Getty Images/ Justin Sullivan

Но так близко, чтобы фактически превратиться в одно светило, планеты подходят друг к другу крайне редко.

Сатурн и Юпитер в небе в небе над Калифорнией
7 из 8

Но так близко, чтобы фактически превратиться в одно светило, планеты подходят друг к другу крайне редко.

© AFP 2020 / Getty Images/ Justin Sullivan
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez

Следующее сближение состоится 15 марта 2080 года.

Люди наблюдают в телескоп за встречей Юпитера и Сатурна в Сьюдад-Хуарес, Мексика
8 из 8

Следующее сближение состоится 15 марта 2080 года.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
 
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