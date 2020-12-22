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Попова указала на признаки стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Попова указала на признаки стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Наметились общие признаки стабилизации ситуации с коронавирусом в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:06
2020-12-22T17:06
2020-12-22T17:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Наметились общие признаки стабилизации ситуации с коронавирусом в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По эпидситуации в Российской Федерации отмечаются общие признаки стабилизации. На прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 18,9, на предыдущей - 18,8. И лидеры по среднесуточной заболеваемости пока сохраняются. Темп прироста за последние семь дней снизился и составляет единицу. И в 46 регионах средний темп прироста за прошедшую неделю менее единицы. В большинстве регионов, в 62 субъектах показатель репродукции менее или равен единице - это тоже динамические позитивные изменения", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество