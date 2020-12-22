https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590433267.html

Попова указала на признаки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Попова указала на признаки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Наметились общие признаки стабилизации ситуации с коронавирусом в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:06

2020-12-22T17:06

2020-12-22T17:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Наметились общие признаки стабилизации ситуации с коронавирусом в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По эпидситуации в Российской Федерации отмечаются общие признаки стабилизации. На прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 18,9, на предыдущей - 18,8. И лидеры по среднесуточной заболеваемости пока сохраняются. Темп прироста за последние семь дней снизился и составляет единицу. И в 46 регионах средний темп прироста за прошедшую неделю менее единицы. В большинстве регионов, в 62 субъектах показатель репродукции менее или равен единице - это тоже динамические позитивные изменения", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество