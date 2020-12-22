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Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
Мишустин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил мэра столицы Сергея Собянина оказывать поддержу регионам в борьбе с коронавирусом, отметив, что опыт... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:33
2020-12-22T16:33
2020-12-22T16:44
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил мэра столицы Сергея Собянина оказывать поддержу регионам в борьбе с коронавирусом, отметив, что опыт Москвы можно использовать в других городах."Продолжайте, пожалуйста, эту работу. И, конечно, прошу вас оказывать поддержку и другим субъектам Российской Федерации, консультировать их по всем возникающим вопросам, потому что у Москвы большая методологическая база и опыт более солидный, положительный опыт солидный, его можно и нужно использовать в других городах", - сказал Мишустин, обращаясь к Собянину на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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