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Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной
Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной и напряженной, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:31
2020-12-22T16:31
2020-12-22T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной и напряженной, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Он добавил, что еще неделю назад было зафиксировано снижение заболеваемости на 12%, но в последние недели опять был замечен рост этого показателя на 5%, продолжается и рост госпитализаций. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва