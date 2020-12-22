https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590424281.html

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве очень сложной

Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной и напряженной, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:31

2020-12-22T16:31

2020-12-22T16:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585854844_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_a7ea65fd089bf237922f246757d1bd8c.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной и напряженной, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Он добавил, что еще неделю назад было зафиксировано снижение заболеваемости на 12%, но в последние недели опять был замечен рост этого показателя на 5%, продолжается и рост госпитализаций. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва