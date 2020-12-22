https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590368561.html

В Грузии сохранили большинство ограничений по COVID-19 на Новый год

В Грузии сохранили большинство ограничений по COVID-19 на Новый год

Координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение оставить в силе часть ограничений по коронавирусу, заявила член совета Майя Цеитишвили на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:55

2020-12-22T12:55

2020-12-22T13:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 22 дек - РИА Новости. Координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение оставить в силе часть ограничений по коронавирусу, заявила член совета Майя Цеитишвили на брифинге.Власти Грузии ранее вели до конца января ряд ограничений с целью приостановить стремительное распространение коронавируса в стране. При этом планировалось, что в новогодние праздники, в частности с 24 декабря до 2 января, большая часть регуляций должна быть упразднена."Совет принял решение, что с 24 декабря ослабление ограничений произойдет не в том масштабе, в котором планировалось", - заявила Цеитишвили.По ее словам, в крупных городах страны не будет функционировать общественный и междугородний транспорт. Не будут открыты вещевые рынки, работать смогут лишь аграрные рынки. При этом, согласно обещанию властей, с 24 декабря до 2 января откроются торговые объекты, но с учетом всех установленных новых правил безопасности. В частности, магазины будут открыты с 07.00 до 19.00 (с 06.00 мск до 18.00 мск), администрация должна строго контролировать число посетителей.Рестораны в масштабах всей страны продолжают работать лишь с сервисом доставки, рестораны при гостиницах будут функционировать лишь до 21.00 (20.00 мск). Запрет на работу отелей в курортных городах остается в силе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590357266.html

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коронавирус covid-19, грузия, в мире