Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590368561.html
В Грузии сохранили большинство ограничений по COVID-19 на Новый год
В Грузии сохранили большинство ограничений по COVID-19 на Новый год
Координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение оставить в силе часть ограничений по коронавирусу, заявила член совета Майя Цеитишвили на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:55
2020-12-22T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586753871_0:266:3068:1991_1920x0_80_0_0_1615140618a89ffc0a3f89799c1f178e.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек - РИА Новости. Координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение оставить в силе часть ограничений по коронавирусу, заявила член совета Майя Цеитишвили на брифинге.Власти Грузии ранее вели до конца января ряд ограничений с целью приостановить стремительное распространение коронавируса в стране. При этом планировалось, что в новогодние праздники, в частности с 24 декабря до 2 января, большая часть регуляций должна быть упразднена."Совет принял решение, что с 24 декабря ослабление ограничений произойдет не в том масштабе, в котором планировалось", - заявила Цеитишвили.По ее словам, в крупных городах страны не будет функционировать общественный и междугородний транспорт. Не будут открыты вещевые рынки, работать смогут лишь аграрные рынки. При этом, согласно обещанию властей, с 24 декабря до 2 января откроются торговые объекты, но с учетом всех установленных новых правил безопасности. В частности, магазины будут открыты с 07.00 до 19.00 (с 06.00 мск до 18.00 мск), администрация должна строго контролировать число посетителей.Рестораны в масштабах всей страны продолжают работать лишь с сервисом доставки, рестораны при гостиницах будут функционировать лишь до 21.00 (20.00 мск). Запрет на работу отелей в курортных городах остается в силе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590357266.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586753871_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_f98b7a89c8ad3c4c0e26079183a11657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии сохранили большинство ограничений по COVID-19 на Новый год

12:55 22.12.2020 (обновлено: 13:13 22.12.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушки в защитных масках на одной из улиц в Тбилиси
Девушки в защитных масках на одной из улиц в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 дек - РИА Новости. Координационный совет Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение оставить в силе часть ограничений по коронавирусу, заявила член совета Майя Цеитишвили на брифинге.
Власти Грузии ранее вели до конца января ряд ограничений с целью приостановить стремительное распространение коронавируса в стране. При этом планировалось, что в новогодние праздники, в частности с 24 декабря до 2 января, большая часть регуляций должна быть упразднена.
Охранник у входа в универмаг KaDeWe перед началом самоизоляции жителей в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
12:11Распространение нового коронавируса
Жителей Германии призвали сократить контакты до абсолютного минимума
"Совет принял решение, что с 24 декабря ослабление ограничений произойдет не в том масштабе, в котором планировалось", - заявила Цеитишвили.
По ее словам, в крупных городах страны не будет функционировать общественный и междугородний транспорт. Не будут открыты вещевые рынки, работать смогут лишь аграрные рынки. При этом, согласно обещанию властей, с 24 декабря до 2 января откроются торговые объекты, но с учетом всех установленных новых правил безопасности. В частности, магазины будут открыты с 07.00 до 19.00 (с 06.00 мск до 18.00 мск), администрация должна строго контролировать число посетителей.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Рестораны в масштабах всей страны продолжают работать лишь с сервисом доставки, рестораны при гостиницах будут функционировать лишь до 21.00 (20.00 мск). Запрет на работу отелей в курортных городах остается в силе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
15:52В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19
15:50В ЕР оценили победу сына Грудинина на довыборах в подмосковном округе
15:47Лукашенко поручил решить ситуацию с главой белорусских католиков
15:46ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать за повторное нарушение мер по COVID-19
Лента новостейМолния