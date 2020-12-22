Свердловский губернатор выяснил ситуацию с выплатами медикам по COVID
© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке "Иннопром" - 2018". 8 июля 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Случаи с невыплатой надбавок медикам за работу с COVID-19 в Свердловской области единичные, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Евгений Куйвашев.
Семнадцатого декабря на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ была озвучена информация о том, что медики из города Качканар Свердловской области не получили надбавку за работу с пациентами с COVID. На следующий день выплаты поступили на банковские карты медработников.
"Что касается врачей. Конечно, такие случаи бывают. Но о них надо сразу сообщать в оперативный штаб, в мою приемную, в приемную министра. Случаи действительно единичные. В последний раз было обращение на прямую линию президента. Это два врача. Мы все учимся работать в пандемию. К тому времени, когда обращение поступило, вопрос был решен. Мы внимательно мониторили эту ситуацию. Всякие случаи бывают. Мы все вопросы обязательно снимем. Для этого нужно просто вовремя информировать", - сказал Куйвашев в ответ на вопрос? как защитить врачей, которые не получают положенные выплаты.
При этом он попросил с пониманием отнестись и к чиновникам. "У нас не цель - чиновников наказать. Чиновник - это уже ругательное слово. Они тоже в непростых условиях работают", - заявил глава региона.
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