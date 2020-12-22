https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590353603.html

Свердловский губернатор выяснил ситуацию с выплатами медикам по COVID

Свердловский губернатор выяснил ситуацию с выплатами медикам по COVID

Случаи с невыплатой надбавок медикам за работу с COVID-19 в Свердловской области единичные, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:51

2020-12-22T11:51

2020-12-22T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

евгений куйвашев

свердловская область

качканар

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Случаи с невыплатой надбавок медикам за работу с COVID-19 в Свердловской области единичные, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Евгений Куйвашев.Семнадцатого декабря на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ была озвучена информация о том, что медики из города Качканар Свердловской области не получили надбавку за работу с пациентами с COVID. На следующий день выплаты поступили на банковские карты медработников.При этом он попросил с пониманием отнестись и к чиновникам. "У нас не цель - чиновников наказать. Чиновник - это уже ругательное слово. Они тоже в непростых условиях работают", - заявил глава региона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590343623.html

свердловская область

качканар

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коронавирус в россии, евгений куйвашев, свердловская область, качканар, общество