https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590351320.html

Биолог рассказала, влияет ли на смертность новая разновидность COVID-19

Биолог рассказала, влияет ли на смертность новая разновидность COVID-19

Выявленный новый штамм COVID-19 не повышает смертность от вируса, вряд ли новые варианты коронавируса будут увеличивать смертность, поскольку это "невыгодно"... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:36

2020-12-22T11:36

2020-12-22T11:36

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус covid-19

великобритания

сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Выявленный новый штамм COVID-19 не повышает смертность от вируса, вряд ли новые варианты коронавируса будут увеличивать смертность, поскольку это "невыгодно" вирусу, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она также отметила, что, скорее всего, подобные новые штаммы есть и в других странах, в том числе в России, но из-за меньшего объема исследований они не обнаружены. Однако, не отмечено и увеличение относительной смертности в ходе пандемии. Если принять это во внимание, то мутации вируса увеличивают его способность распространяться, но не делают его более опасным для людей.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В понедельник о таком решении сообщили и российские власти.Россия останавливает полеты в эту страну с 0.00 22 декабря на неделю. Госдепартамент США пока не заявлял о введении ограничений в отношении поездок в Великобританию или ее столицу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html

великобритания

сша

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анча баранова, коронавирус covid-19, великобритания, сша