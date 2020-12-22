https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590342151.html

В России за сутки выписали 24 158 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 24 158 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 24 158 человек после COVID-19, за все время - 2 319 520, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:02

2020-12-22T11:02

2020-12-22T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 158 человек после COVID-19, за все время - 2 319 520, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 158 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 2 319 520", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5003 человека, в Санкт-Петербурге - 1899, в Подмосковье - 1212.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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