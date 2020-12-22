https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590342151.html
В России за сутки выписали 24 158 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 24 158 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 24 158 человек после COVID-19, за все время - 2 319 520, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:02
2020-12-22T11:02
2020-12-22T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589621669_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_6c4c9535475ab5bbb704b848d458ba44.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 158 человек после COVID-19, за все время - 2 319 520, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 158 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 2 319 520", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5003 человека, в Санкт-Петербурге - 1899, в Подмосковье - 1212.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589621669_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_4e1334544b891f50d4f60842abb3d72b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество