https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590329726.html

"Вектор" не нашел угрозы для человечества в штаммах коронавируса в России

"Вектор" не нашел угрозы для человечества в штаммах коронавируса в России

Анализ штаммов коронавируса в России не выявил повышенной угрозы для человечества, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:16

2020-12-22T10:16

2020-12-22T11:48

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ринат максютов

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Анализ штаммов коронавируса в России не выявил повышенной угрозы для человечества, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Он пояснил, что всего специалисты изучили более 1,4 тысячи различных нуклеотидных замен в российских изолятах SARS-CoV-2, но большинство из них не представляют собой каких-либо значимых изменений. "И в целом вот эти изменения нового коронавируса, они очень ограничены и большинство штаммов нового коронавируса, они не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тысяч нуклеотидов — это всего одна десятая процента", — сказал Максютов.Ученый отметил, что, как и любой другой вирус, SARS-CoV-2 постоянно изменяется, накапливает генетические мутации, а центр "Вектор" постоянно изучает эти изменения, чтобы оценить, в частности, насколько эффективны существующие тест-системы и препараты, не появился ли новый, более опасный штамм.На прошлой неделе в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2, причем выяснилось, что этот штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости многие страны объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.При этом в ВОЗ отметили, что доказательств того, что новая мутация усиливает тяжесть течения инфекции, пока нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

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