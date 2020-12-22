https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590315117.html

Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции

Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции

Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу заводов в Великобритании и Франции из-за ситуации вокруг новой мутации коронавируса, сообщило агентство... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T05:58

2020-12-22T05:58

2020-12-22T06:05

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

toyota motor

великобритания

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152684/17/1526841749_0:69:3001:1757_1920x0_80_0_0_0628c486039a5600eb051177fa6d7782.jpg

ТОКИО, 22 дек - РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу заводов в Великобритании и Франции из-за ситуации вокруг новой мутации коронавируса, сообщило агентство Киодо.В Великобритании 22 декабря будет остановлен завод по производству двигателей, а 23 декабря – сборочный. Во Франции с 22 декабря перестанет работать завод, отвечающий за производство колес. Сотрудников досрочно отправят на рождественские каникулы, которые начинаются с 24 декабря.Такое решение принято, потому что в компании боятся перебоев в поставке деталей. Это может произойти из-за остановки сообщения между двумя странами после обнаружения в Британии новой мутации коронавируса. Франция ввела 48-часовой мораторий на въезд из Соединенного Королевства.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, toyota motor, великобритания, франция, в мире