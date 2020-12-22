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Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу заводов в Великобритании и Франции из-за ситуации вокруг новой мутации коронавируса, сообщило агентство... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T05:58
2020-12-22T05:58
2020-12-22T06:05
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
toyota motor
великобритания
франция
в мире
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ТОКИО, 22 дек - РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу заводов в Великобритании и Франции из-за ситуации вокруг новой мутации коронавируса, сообщило агентство Киодо.В Великобритании 22 декабря будет остановлен завод по производству двигателей, а 23 декабря – сборочный. Во Франции с 22 декабря перестанет работать завод, отвечающий за производство колес. Сотрудников досрочно отправят на рождественские каникулы, которые начинаются с 24 декабря.Такое решение принято, потому что в компании боятся перебоев в поставке деталей. Это может произойти из-за остановки сообщения между двумя странами после обнаружения в Британии новой мутации коронавируса. Франция ввела 48-часовой мораторий на въезд из Соединенного Королевства.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, toyota motor, великобритания, франция, в мире
ТОКИО, 22 дек - РИА Новости.
Японский автоконцерн Toyota
приостанавливает работу заводов в Великобритании
и Франции
из-за ситуации вокруг новой мутации коронавируса
, сообщило агентство Киодо
.
В Великобритании 22 декабря будет остановлен завод по производству двигателей, а 23 декабря – сборочный. Во Франции с 22 декабря перестанет работать завод, отвечающий за производство колес. Сотрудников досрочно отправят на рождественские каникулы, которые начинаются с 24 декабря.
Такое решение принято, потому что в компании боятся перебоев в поставке деталей. Это может произойти из-за остановки сообщения между двумя странами после обнаружения в Британии новой мутации коронавируса. Франция ввела 48-часовой мораторий на въезд из Соединенного Королевства.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.