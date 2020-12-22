https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590314742.html

Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19

Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19

Мутация COVID-19, выявленная в Великобритании, вряд ли существенно изменила свойства вируса, и об эффективности вакцин против нового штамма говорить пока рано,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T05:33

2020-12-22T05:33

2020-12-22T05:33

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 дек - РИА Новости. Мутация COVID-19, выявленная в Великобритании, вряд ли существенно изменила свойства вируса, и об эффективности вакцин против нового штамма говорить пока рано, однако даже если прививки окажутся неэффективными, то при существующих технологиях их можно быстро доработать, считает иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун."Нет пока достаточной научной информации. Все, что мы слышим, - это из СМИ. До сих пор неоднократно говорилось, что вирус мутирует, это естественный процесс. Вопрос в том, насколько серьёзны эти изменения в геноме. Они происходят абсолютно постоянно. Честно говоря, учитывая все эти слухи, не думаю, что это значительно. Мы почти год с этим вирусом живем, произошла, наверное, тысяча мутаций, и до сих пор они значительно не изменили вирус", - сказал профессор Беркун в интервью РИА Новости.Существующие уже зарегистрированные в разных странах прививки, по мнению врача, вполне могут оказаться действенными против нового штамма коронавируса. Но даже если изменения в геноме вируса настолько значительны, что вакцины не будут достаточно эффективны, их можно будет доработать в короткий срок."Даже если будет существенное изменение, которое повлияет на эффективность прививки, то, я думаю, сегодняшние ведущие технологии - и фирмы Pfizer и Moderna - они позволяют так же быстро изменить и саму прививку. Если все изменится довольно существенно, то легко можно будет изменить и саму прививку. Но я думаю, еще рано об этом говорить. Не надо впадать в панику. Мне кажется, это еще один слух и не слишком значительное изменение", - заключил собеседник агентства.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире