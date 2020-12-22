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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590314742.html
Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19
Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19
Мутация COVID-19, выявленная в Великобритании, вряд ли существенно изменила свойства вируса, и об эффективности вакцин против нового штамма говорить пока рано,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T05:33
2020-12-22T05:33
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 дек&nbsp; - РИА Новости. Мутация COVID-19, выявленная в Великобритании, вряд ли существенно изменила свойства вируса, и об эффективности вакцин против нового штамма говорить пока рано, однако даже если прививки окажутся неэффективными, то при существующих технологиях их можно быстро доработать, считает иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун."Нет пока достаточной научной информации. Все, что мы слышим, - это из СМИ. До сих пор неоднократно говорилось, что вирус мутирует, это естественный процесс. Вопрос в том, насколько серьёзны эти изменения в геноме. Они происходят абсолютно постоянно. Честно говоря, учитывая все эти слухи, не думаю, что это значительно. Мы почти год с этим вирусом живем, произошла, наверное, тысяча мутаций, и до сих пор они значительно не изменили вирус", - сказал профессор Беркун в интервью РИА Новости.Существующие уже зарегистрированные в разных странах прививки, по мнению врача, вполне могут оказаться действенными против нового штамма коронавируса. Но даже если изменения в геноме вируса настолько значительны, что вакцины не будут достаточно эффективны, их можно будет доработать в короткий срок."Даже если будет существенное изменение, которое повлияет на эффективность прививки, то, я думаю, сегодняшние ведущие технологии - и фирмы Pfizer и Moderna - они позволяют так же быстро изменить и саму прививку. Если все изменится довольно существенно, то легко можно будет изменить и саму прививку. Но я думаю, еще рано об этом говорить. Не надо впадать в панику. Мне кажется, это еще один слух и не слишком значительное изменение", - заключил собеседник агентства.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают&nbsp; доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19

05:33 22.12.2020
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthОхранник в защитной маске у входа в паромный терминал в Дувре
Охранник в защитной маске у входа в паромный терминал в Дувре - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 дек  - РИА Новости. Мутация COVID-19, выявленная в Великобритании, вряд ли существенно изменила свойства вируса, и об эффективности вакцин против нового штамма говорить пока рано, однако даже если прививки окажутся неэффективными, то при существующих технологиях их можно быстро доработать, считает иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.
"Нет пока достаточной научной информации. Все, что мы слышим, - это из СМИ. До сих пор неоднократно говорилось, что вирус мутирует, это естественный процесс. Вопрос в том, насколько серьёзны эти изменения в геноме. Они происходят абсолютно постоянно. Честно говоря, учитывая все эти слухи, не думаю, что это значительно. Мы почти год с этим вирусом живем, произошла, наверное, тысяча мутаций, и до сих пор они значительно не изменили вирус", - сказал профессор Беркун в интервью РИА Новости.
Существующие уже зарегистрированные в разных странах прививки, по мнению врача, вполне могут оказаться действенными против нового штамма коронавируса. Но даже если изменения в геноме вируса настолько значительны, что вакцины не будут достаточно эффективны, их можно будет доработать в короткий срок.
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23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Даже если будет существенное изменение, которое повлияет на эффективность прививки, то, я думаю, сегодняшние ведущие технологии - и фирмы Pfizer и Moderna - они позволяют так же быстро изменить и саму прививку. Если все изменится довольно существенно, то легко можно будет изменить и саму прививку. Но я думаю, еще рано об этом говорить. Не надо впадать в панику. Мне кажется, это еще один слух и не слишком значительное изменение", - заключил собеседник агентства.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.
В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают  доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.
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