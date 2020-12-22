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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590312372.html
Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через пять лет
Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через пять лет
Коронавирусная инфекция через пять-семь лет станет более контагиозной, но при этом будет вызывать меньше осложнений, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T03:03
2020-12-22T05:23
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция через пять-семь лет станет более контагиозной, но при этом будет вызывать меньше осложнений, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.То же самое, по словам эксперта, сейчас наблюдается в Великобритании: "Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через пять лет

03:03 22.12.2020 (обновлено: 05:23 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция через пять-семь лет станет более контагиозной, но при этом будет вызывать меньше осложнений, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
"Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение. Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений", - рассказал Тимаков.
То же самое, по словам эксперта, сейчас наблюдается в Великобритании: "Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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