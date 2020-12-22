https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590312372.html

Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через пять лет

Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через пять лет

Коронавирусная инфекция через пять-семь лет станет более контагиозной, но при этом будет вызывать меньше осложнений, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T03:03

2020-12-22T03:03

2020-12-22T05:23

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция через пять-семь лет станет более контагиозной, но при этом будет вызывать меньше осложнений, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.Ранее в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.То же самое, по словам эксперта, сейчас наблюдается в Великобритании: "Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество