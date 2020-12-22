https://ria.ru/20201222/konkurs-1590215247.html

Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года

Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года

В Москве стартовал седьмой Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Прием заявок молодых фоторепортеров со всего мира по традиции открылся в РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:00

2020-12-22T11:00

2020-12-22T11:10

миа "россия сегодня"

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фотография

новости агентства

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве стартовал седьмой Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Прием заявок молодых фоторепортеров со всего мира по традиции открылся в день рождения специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", в память о котором назван конкурс.Профессиональные фотографы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. В конкурсе участвуют серии и одиночные фотографии в четырех номинациях - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2021 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппа "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2021: "Запускать очередной год нашего конкурса - для нас это всегда выброс профессионального адреналина. Это - радостное предощущение новых работ, новых имен, новых открытий. В этом году старт конкурса в таких нелегких для всего мира условиях – в условиях пандемии COVID-19, - еще и символичен. Новые обстоятельства жизни могут менять привычки, диктовать новые реалии работы, но они не могу изменить базовые ценности – профессионализм, желание творить, делиться своими идеями и видением мира с потенциальным зрителем. У нашего конкурса все по плану. Уверены, что и у наших участников так же. Мы верим и ждем от них новые работы, новые ракурсы, новые темы. И, конечно же, желаем им удачи и победы!". Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2020 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК). О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20201215/premiya-1589396678.html

https://ria.ru/20201209/premiya-1588501883.html

https://ria.ru/20201123/konkurs-1585902084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, новости агентства