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Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года
Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года
В Москве стартовал седьмой Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Прием заявок молодых фоторепортеров со всего мира по традиции открылся в РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:00
2020-12-22T11:10
миа "россия сегодня"
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фотография
новости агентства
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве стартовал седьмой Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Прием заявок молодых фоторепортеров со всего мира по традиции открылся в день рождения специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", в память о котором назван конкурс.Профессиональные фотографы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. В конкурсе участвуют серии и одиночные фотографии в четырех номинациях - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2021 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппа "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2021: "Запускать очередной год нашего конкурса - для нас это всегда выброс профессионального адреналина. Это - радостное предощущение новых работ, новых имен, новых открытий. В этом году старт конкурса в таких нелегких для всего мира условиях – в условиях пандемии COVID-19, - еще и символичен. Новые обстоятельства жизни могут менять привычки, диктовать новые реалии работы, но они не могу изменить базовые ценности – профессионализм, желание творить, делиться своими идеями и видением мира с потенциальным зрителем. У нашего конкурса все по плану. Уверены, что и у наших участников так же. Мы верим и ждем от них новые работы, новые ракурсы, новые темы. И, конечно же, желаем им удачи и победы!". Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2020 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК). О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20201215/premiya-1589396678.html
https://ria.ru/20201209/premiya-1588501883.html
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, новости агентства

Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года

11:00 22.12.2020 (обновлено: 11:10 22.12.2020)
 
© РИА НовостиКонкурс имени Андрея Стенина
Конкурс имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве стартовал седьмой Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина. Прием заявок молодых фоторепортеров со всего мира по традиции открылся в день рождения специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", в память о котором назван конкурс.
Профессиональные фотографы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. В конкурсе участвуют серии и одиночные фотографии в четырех номинациях - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 28 февраля 2021 года включительно.
Здание МИА Россия сегодня после реконструкции Садового кольца в рамках проекта Моя улица - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 20:33
Проекты "России сегодня" удостоены премий Eventiada IPRA GWA
Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.
Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.
Василий Конов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппа "Россия сегодня" Оксана Олейник о старте конкурса-2021: "Запускать очередной год нашего конкурса - для нас это всегда выброс профессионального адреналина. Это - радостное предощущение новых работ, новых имен, новых открытий. В этом году старт конкурса в таких нелегких для всего мира условиях – в условиях пандемии COVID-19, - еще и символичен. Новые обстоятельства жизни могут менять привычки, диктовать новые реалии работы, но они не могу изменить базовые ценности – профессионализм, желание творить, делиться своими идеями и видением мира с потенциальным зрителем. У нашего конкурса все по плану. Уверены, что и у наших участников так же. Мы верим и ждем от них новые работы, новые ракурсы, новые темы. И, конечно же, желаем им удачи и победы!".
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2020 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
Логотип международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 13:54
Журналисты РИА Новости стали победителями конкурса "Вызов — XXI век"

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
МИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФотографияНовости агентства
 
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