https://ria.ru/20201222/kleveta-1590430697.html

Госдума одобрила в I чтении проект о лишении свободы за клевету в Сети

Госдума одобрила в I чтении проект о лишении свободы за клевету в Сети

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, за... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:53

2020-12-22T16:53

2020-12-22T16:56

дмитрий вяткин

единая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин. Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ.Согласно инициативе, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до 320 часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до четырех лет.

https://ria.ru/20201216/rogozin-1589522810.html

https://ria.ru/20201215/kleveta-1589302314.html

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дмитрий вяткин, единая россия, госдума рф, общество