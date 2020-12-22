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Госдума одобрила в I чтении проект о лишении свободы за клевету в Сети
Госдума одобрила в I чтении проект о лишении свободы за клевету в Сети
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, за... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:53
2020-12-22T16:56
дмитрий вяткин
единая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин. Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ.Согласно инициативе, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до 320 часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до четырех лет.
https://ria.ru/20201216/rogozin-1589522810.html
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дмитрий вяткин, единая россия, госдума рф, общество

Госдума одобрила в I чтении проект о лишении свободы за клевету в Сети

16:53 22.12.2020 (обновлено: 16:56 22.12.2020)
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.
Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин. Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ.
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Согласно инициативе, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.
"Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", - уточняется в документе.
Также за клевету, совершенную с использованием служебного положения, будет грозить штраф до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до 320 часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
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За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до четырех лет.
"Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет", - добавляется в документе.
 
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