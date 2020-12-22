https://ria.ru/20201222/kitay-1590421737.html

Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике

Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике

Коронавирус ускорил процесс смены "экономической эры" в мире, и уже наступает "эпоха Китая", считает партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:19

2020-12-22T16:19

2020-12-22T16:19

павел теплухин

китай

сша

испания

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Коронавирус ускорил процесс смены "экономической эры" в мире, и уже наступает "эпоха Китая", считает партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Страны мира в связи с этим вводили многочисленные социально-экономические ограничения, многие ужесточили их в конце года, с приходом "второй волны" выявления заболевания. Подобные меры привели к угнетению экономического развития, которое вылилось в том числе в падение мирового ВВП, ожидающееся по итогам года.Так случилось, что за последние 400 лет постепенно сменялись эпохи, эры отдельных стран, империй, экономик, также отметил Теплухин. Испания доминировала в мире в XVIII веке, потом – в XIX веке - была Британия, XX век традиционно ассоциируется с эпохой Америки. И вот сейчас это американское доминирование на мировых площадках заканчивается и наступает эра Китая, считает он.В связи с этим эксперт ожидает, что после снятия коронавирусных ограничений начнется оживление экономики и произойдет смена экономического цикла на период роста после фазы спада и стагнации, которая существовала до 2020 года включительно. "Это означает восстановление спроса на сырьевые товары. Россия станет важным выгодоприобретателем и этого тренда", - резюмировал он.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590396338.html

https://ria.ru/20201222/kitay-1590384798.html

китай

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павел теплухин, китай, сша, испания, экономика