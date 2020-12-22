Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
© AP Photo / Andy WongЛюди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Коронавирус ускорил процесс смены "экономической эры" в мире, и уже наступает "эпоха Китая", считает партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Страны мира в связи с этим вводили многочисленные социально-экономические ограничения, многие ужесточили их в конце года, с приходом "второй волны" выявления заболевания. Подобные меры привели к угнетению экономического развития, которое вылилось в том числе в падение мирового ВВП, ожидающееся по итогам года.
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"Главным результатом… этого вируса 2020 года стала смена экономической эры. У нас по всем показателям наступает эра, эпоха Китая. Этот вирус, он, конечно, ускорил эти процессы, и Китай уже уверенно обгоняет США в табели мировых экономик. Если в прошлом году отдельные эксперты еще спорили, то теперь Китай становится крупнейшей экономикой мира. 24 триллиона долларов по паритету покупательской способности будет произведено в 2020 году, что почти на 20% больше, чем в США", - сказал эксперт в ходе онлайн-встречи "Диалог с управляющими активами".
Так случилось, что за последние 400 лет постепенно сменялись эпохи, эры отдельных стран, империй, экономик, также отметил Теплухин. Испания доминировала в мире в XVIII веке, потом – в XIX веке - была Британия, XX век традиционно ассоциируется с эпохой Америки. И вот сейчас это американское доминирование на мировых площадках заканчивается и наступает эра Китая, считает он.
"Текущая смена эпохи меняет всю мировую картину и менталитет. Россия станет основным выгодоприобретателем этого изменения как главный поставщик сырья в Поднебесную, которая продолжит наращивать свою экономическую мощь", - добавил Теплухин.
В связи с этим эксперт ожидает, что после снятия коронавирусных ограничений начнется оживление экономики и произойдет смена экономического цикла на период роста после фазы спада и стагнации, которая существовала до 2020 года включительно. "Это означает восстановление спроса на сырьевые товары. Россия станет важным выгодоприобретателем и этого тренда", - резюмировал он.