Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/kitay-1590421737.html
Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
Коронавирус ускорил процесс смены "экономической эры" в мире, и уже наступает "эпоха Китая", считает партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:19
2020-12-22T16:19
павел теплухин
китай
сша
испания
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586269253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5d0db1db1967b3fe08e955f485f2d47.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Коронавирус ускорил процесс смены "экономической эры" в мире, и уже наступает "эпоха Китая", считает партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Страны мира в связи с этим вводили многочисленные социально-экономические ограничения, многие ужесточили их в конце года, с приходом "второй волны" выявления заболевания. Подобные меры привели к угнетению экономического развития, которое вылилось в том числе в падение мирового ВВП, ожидающееся по итогам года.Так случилось, что за последние 400 лет постепенно сменялись эпохи, эры отдельных стран, империй, экономик, также отметил Теплухин. Испания доминировала в мире в XVIII веке, потом – в XIX веке - была Британия, XX век традиционно ассоциируется с эпохой Америки. И вот сейчас это американское доминирование на мировых площадках заканчивается и наступает эра Китая, считает он.В связи с этим эксперт ожидает, что после снятия коронавирусных ограничений начнется оживление экономики и произойдет смена экономического цикла на период роста после фазы спада и стагнации, которая существовала до 2020 года включительно. "Это означает восстановление спроса на сырьевые товары. Россия станет важным выгодоприобретателем и этого тренда", - резюмировал он.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590396338.html
https://ria.ru/20201222/kitay-1590384798.html
китай
сша
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586269253_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9acd3dc2b0159e480c467a8abc8a950a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел теплухин, китай, сша, испания, экономика

Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике

16:19 22.12.2020
 
© AP Photo / Andy WongЛюди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине
Люди следят за ценами на акции в брокерской конторе в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Коронавирус ускорил процесс смены "экономической эры" в мире, и уже наступает "эпоха Китая", считает партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Страны мира в связи с этим вводили многочисленные социально-экономические ограничения, многие ужесточили их в конце года, с приходом "второй волны" выявления заболевания. Подобные меры привели к угнетению экономического развития, которое вылилось в том числе в падение мирового ВВП, ожидающееся по итогам года.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 14:28
Китай выразил США протест из-за новых санкций
"Главным результатом… этого вируса 2020 года стала смена экономической эры. У нас по всем показателям наступает эра, эпоха Китая. Этот вирус, он, конечно, ускорил эти процессы, и Китай уже уверенно обгоняет США в табели мировых экономик. Если в прошлом году отдельные эксперты еще спорили, то теперь Китай становится крупнейшей экономикой мира. 24 триллиона долларов по паритету покупательской способности будет произведено в 2020 году, что почти на 20% больше, чем в США", - сказал эксперт в ходе онлайн-встречи "Диалог с управляющими активами".
Так случилось, что за последние 400 лет постепенно сменялись эпохи, эры отдельных стран, империй, экономик, также отметил Теплухин. Испания доминировала в мире в XVIII веке, потом – в XIX веке - была Британия, XX век традиционно ассоциируется с эпохой Америки. И вот сейчас это американское доминирование на мировых площадках заканчивается и наступает эра Китая, считает он.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 13:44
США при Байдене могут снять ряд ограничений с Китаем, считает эксперт
"Текущая смена эпохи меняет всю мировую картину и менталитет. Россия станет основным выгодоприобретателем этого изменения как главный поставщик сырья в Поднебесную, которая продолжит наращивать свою экономическую мощь", - добавил Теплухин.
В связи с этим эксперт ожидает, что после снятия коронавирусных ограничений начнется оживление экономики и произойдет смена экономического цикла на период роста после фазы спада и стагнации, которая существовала до 2020 года включительно. "Это означает восстановление спроса на сырьевые товары. Россия станет важным выгодоприобретателем и этого тренда", - резюмировал он.
 
Павел ТеплухинКитайСШАИспанияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
05:20Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
Лента новостейМолния