https://ria.ru/20201222/kitay-1590384798.html

США при Байдене могут снять ряд ограничений с Китаем, считает эксперт

США при Байдене могут снять ряд ограничений с Китаем, считает эксперт

США после вступления Джо Байдена в должность президента могут нарастить китайский экспорт и снять с Китая некоторые ранее введенные ограничения, но глубинно... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:44

2020-12-22T13:44

2020-12-22T13:44

юрий тавровский

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

дональд трамп

тибет

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США после вступления Джо Байдена в должность президента могут нарастить китайский экспорт и снять с Китая некоторые ранее введенные ограничения, но глубинно конфронтация между странами будет продолжаться и углубляться, считает председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский.Победу Байдена на прошедших в ноябре президентских выборах в США подтвердило голосование выборщиков, он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Его соперник на выборах республиканец Дональд Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.По мнению эксперта, подобные шаги Байдена могут привести к некоторому оживлению мировой экономики, что может повлечь за собой рост торгового обмена между Вашингтоном и Пекином."Возможно, будут сняты какие-то дискриминационные ограничения в области науки и техники. Возможно, вернутся китайские студенты в Америку. Но, по сути, глубинно американо-китайская конфронтация будет продолжаться и углубляться, потому что речь идет о том, кто будет на водительском месте в этом автомобиле (экономическим лидером в мире - ред.)", - добавил Тавровский.В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/samolet-1589960524.html

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тибет

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юрий тавровский, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, дональд трамп, тибет, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире