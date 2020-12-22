США при Байдене могут снять ряд ограничений с Китаем, считает эксперт
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США после вступления Джо Байдена в должность президента могут нарастить китайский экспорт и снять с Китая некоторые ранее введенные ограничения, но глубинно конфронтация между странами будет продолжаться и углубляться, считает председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский.
Победу Байдена на прошедших в ноябре президентских выборах в США подтвердило голосование выборщиков, он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Его соперник на выборах республиканец Дональд Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.
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"Я думаю, что при Байдене продлится тенденция к росту китайского экспорта. Я думаю, что Байден не будет некоторое время заниматься вопросами торговой войны", - сказал Тавровский в ходе вебинара, организованного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития.
По мнению эксперта, подобные шаги Байдена могут привести к некоторому оживлению мировой экономики, что может повлечь за собой рост торгового обмена между Вашингтоном и Пекином.
"Возможно, будут сняты какие-то дискриминационные ограничения в области науки и техники. Возможно, вернутся китайские студенты в Америку. Но, по сути, глубинно американо-китайская конфронтация будет продолжаться и углубляться, потому что речь идет о том, кто будет на водительском месте в этом автомобиле (экономическим лидером в мире - ред.)", - добавил Тавровский.
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США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.