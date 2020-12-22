Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/kitay-1590384798.html
США при Байдене могут снять ряд ограничений с Китаем, считает эксперт
США при Байдене могут снять ряд ограничений с Китаем, считает эксперт
США после вступления Джо Байдена в должность президента могут нарастить китайский экспорт и снять с Китая некоторые ранее введенные ограничения, но глубинно... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:44
2020-12-22T13:44
юрий тавровский
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
дональд трамп
тибет
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589259053_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_001cd5a79051d37f72ae99f2e227706c.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США после вступления Джо Байдена в должность президента могут нарастить китайский экспорт и снять с Китая некоторые ранее введенные ограничения, но глубинно конфронтация между странами будет продолжаться и углубляться, считает председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский.Победу Байдена на прошедших в ноябре президентских выборах в США подтвердило голосование выборщиков, он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Его соперник на выборах республиканец Дональд Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.По мнению эксперта, подобные шаги Байдена могут привести к некоторому оживлению мировой экономики, что может повлечь за собой рост торгового обмена между Вашингтоном и Пекином."Возможно, будут сняты какие-то дискриминационные ограничения в области науки и техники. Возможно, вернутся китайские студенты в Америку. Но, по сути, глубинно американо-китайская конфронтация будет продолжаться и углубляться, потому что речь идет о том, кто будет на водительском месте в этом автомобиле (экономическим лидером в мире - ред.)", - добавил Тавровский.В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/samolet-1589960524.html
https://ria.ru/20201217/vstrecha-1589794841.html
тибет
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589259053_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_815144881113f07983d98eba8bd3244c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий тавровский, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, дональд трамп, тибет, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

США при Байдене могут снять ряд ограничений с Китаем, считает эксперт

13:44 22.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. США после вступления Джо Байдена в должность президента могут нарастить китайский экспорт и снять с Китая некоторые ранее введенные ограничения, но глубинно конфронтация между странами будет продолжаться и углубляться, считает председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский.
Победу Байдена на прошедших в ноябре президентских выборах в США подтвердило голосование выборщиков, он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Его соперник на выборах республиканец Дональд Трамп поражения до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Ранее его представители заявили, что проводят альтернативное голосование выборщиков, результаты которого будут также направлены в конгресс.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 18:44
Внимание на небо. СМИ подсказали США, как "одолеть" Россию и Китай
"Я думаю, что при Байдене продлится тенденция к росту китайского экспорта. Я думаю, что Байден не будет некоторое время заниматься вопросами торговой войны", - сказал Тавровский в ходе вебинара, организованного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития.
По мнению эксперта, подобные шаги Байдена могут привести к некоторому оживлению мировой экономики, что может повлечь за собой рост торгового обмена между Вашингтоном и Пекином.
"Возможно, будут сняты какие-то дискриминационные ограничения в области науки и техники. Возможно, вернутся китайские студенты в Америку. Но, по сути, глубинно американо-китайская конфронтация будет продолжаться и углубляться, потому что речь идет о том, кто будет на водительском месте в этом автомобиле (экономическим лидером в мире - ред.)", - добавил Тавровский.
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 19:52
В Китае рассказали о сорвавшейся встрече с военной делегацией США
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
 
Юрий ТавровскийРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияДональд ТрампТибетДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
15:52В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19
15:50В ЕР оценили победу сына Грудинина на довыборах в подмосковном округе
15:47Лукашенко поручил решить ситуацию с главой белорусских католиков
15:46ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать за повторное нарушение мер по COVID-19
Лента новостейМолния