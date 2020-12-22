https://ria.ru/20201222/kirkorov-1590337558.html
Киркоров заинтриговал поклонников страстным поцелуем со Стоцкой
Киркоров заинтриговал поклонников страстным поцелуем со Стоцкой
Филипп Киркоров заинтриговал поклонников, разместив в Instagram серию снимков с певицей Анастасией Стоцкой, сделанных на показе мюзикла "Шахматы". На одном из... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:06
2020-12-22T18:06
2020-12-22T18:06
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анастасия стоцкая
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Филипп Киркоров заинтриговал поклонников, разместив в Instagram серию снимков с певицей Анастасией Стоцкой, сделанных на показе мюзикла "Шахматы". На одном из них артисты страстно целуются, что вызвало оживленную дискуссию в комментариях. "Люблю тебя мой дорогой! Мой учитель, мой друг. Спасибо тебе за такую поддержку, это бесценно", – ответила ему певица. В комментариях пользователи отметили, что исполнители прекрасно смотрятся вместе, а также вновь стали предполагать, что Анастасия Стоцкая – мать Мартина-Кристина (младшего сына Филиппа Киркорова). "Я так и знал, что там что-то есть. Прямо подозревал", "Ну что не говорите, а у них что-то было или даже есть", – пишут поклонники.Ранее в эфире "Вечернего шоу" с Аллой Довлатовой на "Русском радио" Стоцкая призналась, что с юмором относится к подобным слухам.Анастасия Стоцкая уже несколько лет замужем за бизнесменом Cергеем Абгаряном. Вместе они воспитывают двоих детей: сына и дочь.
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алла довлатова, знаменитости, звезды, анастасия стоцкая, филипп киркоров
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости
. Филипп Киркоров заинтриговал поклонников, разместив
в Instagram серию снимков с певицей Анастасией Стоцкой, сделанных на показе мюзикла "Шахматы". На одном из них артисты страстно целуются, что вызвало оживленную дискуссию в комментариях.
"Все, что происходило на этих выходных, было ради тебя!" – подписал публикацию Киркоров.
"Люблю тебя мой дорогой! Мой учитель, мой друг. Спасибо тебе за такую поддержку, это бесценно", – ответила ему певица.
В комментариях пользователи отметили, что исполнители прекрасно смотрятся вместе, а также вновь стали предполагать, что Анастасия Стоцкая – мать Мартина-Кристина (младшего сына Филиппа Киркорова).
"Я так и знал, что там что-то есть. Прямо подозревал", "Ну что не говорите, а у них что-то было или даже есть", – пишут поклонники.
Ранее в эфире "Вечернего шоу" с Аллой Довлатовой на "Русском радио" Стоцкая призналась
, что с юмором относится к подобным слухам.
"Все мы — дети Филиппа!" – иронично прокомментировала эти разговоры певица.
Анастасия Стоцкая уже несколько лет замужем за бизнесменом Cергеем Абгаряном. Вместе они воспитывают двоих детей: сына и дочь.