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https://ria.ru/20201222/kino-1590343064.html
Большинство россиян не смогли выбрать лучший фильм 2020 года
Большинство россиян не смогли выбрать лучший фильм 2020 года
Большинство из опрошенных россиян не смогли ответить на вопрос, какой фильм они считают лучшим в 2020 годом, остальные назвали "Т-34" и "Холоп", среди... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:51
2020-12-22T12:49
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новости культуры
вциом
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Большинство из опрошенных россиян не смогли ответить на вопрос, какой фильм они считают лучшим в 2020 годом, остальные назвали "Т-34" и "Холоп", среди отечественных телесериалов выше всех граждане оценили фильм "Пес", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, представленного главой центра Валерием Федоровым в МИА "Россия Сегодня".По мнению опрошенных, "Т-34" и "Холоп" - лучшие фильмы 2020 года среди российских и зарубежных картин (по 3% соответственно), также респонденты называли киноленту "Джентльмены" Гая Ричи и "Движение вверх" (по 2% соответственно), при этом 71% затруднились ответить.Отмечается, что среди телесериалов в России граждане считают лучшим фильмом "Пес" (6%), второе место поделили "Тайны следствия", "След" и "Грозный" (по 3% соответственно), на третьей позиции "Морские дьяволы" (2%), еще 11% назвали другие картины, а 61% не смогли определиться с ответом.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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кино и сериалы, новости культуры, вциом, валерий федоров

Большинство россиян не смогли выбрать лучший фильм 2020 года

11:51 22.12.2020 (обновлено: 12:49 22.12.2020)
 
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Большинство из опрошенных россиян не смогли ответить на вопрос, какой фильм они считают лучшим в 2020 годом, остальные назвали "Т-34" и "Холоп", среди отечественных телесериалов выше всех граждане оценили фильм "Пес", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, представленного главой центра Валерием Федоровым в МИА "Россия Сегодня".
По мнению опрошенных, "Т-34" и "Холоп" - лучшие фильмы 2020 года среди российских и зарубежных картин (по 3% соответственно), также респонденты называли киноленту "Джентльмены" Гая Ричи и "Движение вверх" (по 2% соответственно), при этом 71% затруднились ответить.
Отмечается, что среди телесериалов в России граждане считают лучшим фильмом "Пес" (6%), второе место поделили "Тайны следствия", "След" и "Грозный" (по 3% соответственно), на третьей позиции "Морские дьяволы" (2%), еще 11% назвали другие картины, а 61% не смогли определиться с ответом.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре-декабре 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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