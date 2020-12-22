https://ria.ru/20201222/kiberataka-1590314226.html

Сенатор рассказал о недавней кибератаке на минфин США

Сенатор рассказал о недавней кибератаке на минфин США

Хакеры получили доступ к десяткам аккаунтов электронной почты минфина США и взломали системы руководящего отдела министерства в ходе недавних кибератак,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T04:52

2020-12-22T04:52

2020-12-22T04:52

стивен мнучин

сша

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Хакеры получили доступ к десяткам аккаунтов электронной почты минфина США и взломали системы руководящего отдела министерства в ходе недавних кибератак, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сенатора финансового комитета Рона Уайдена.Сенатор не уточнил, затронула ли кибератака главу минфина Стивена Мнучина и его ближайших советников. Он отметил, что о том, что хакеры взломали аккаунты электронной почты, сообщила компания Microsoft, которая занимается расследованием кибератаки.Уайден заявил, что минфин до сих пор не знает какая именно информация была украдена. По его словам, маловероятно, что в ходе атаки была взломана налоговая служба США.Мнучин заявил в понедельник, что недавние кибератаки затронули лишь открытые системы министерства финансов США, данных об ущербе или похищении большого объема информации нет.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало.Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.

https://ria.ru/20201221/kiberataki-1590264063.html

https://ria.ru/20201220/sanctions-1590140028.html

сша

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стивен мнучин, сша, в мире