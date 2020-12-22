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Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
Злоумышленники в 2020 году стали все активнее интересоваться взломом сайтов: в семи из десяти случаев целью атаки является получение доступа к ресурсу, в том... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T06:14
2020-12-22T06:14
россия
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Злоумышленники в 2020 году стали все активнее интересоваться взломом сайтов: в семи из десяти случаев целью атаки является получение доступа к ресурсу, в том числе для его дальнейшей продажи другим злоумышленникам, говорится в исследовании компании Positive Technologies, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Эксперты компании, чтобы выяснить наиболее популярные цели взлома сайтов, исследовали более 80 миллионов сообщений на десяти наиболее активных форумах в теневом сегменте интернета, на которых представлены услуги по взлому сайтов, покупке и продаже баз данных и доступов к веб-ресурсам."Начиная с марта 2020 года мы наблюдаем укрепление интереса к теме взлома сайтов. К этой тенденции могло привести увеличение количества компаний, представленных в интернете, которое спровоцировала пандемия коронавируса. Организации, ранее работавшие на офлайн-площадках, были вынуждены перейти в онлайн-формат для того, чтобы не потерять клиентов и прибыль, а киберпреступники не могли не воспользоваться этой ситуацией", - прокомментировала аналитик Positive Technologies Яна Юракова.Согласно данным исследования, в семи из десяти запросов, касающихся взлома сайтов, основной целью является получение доступа к веб-ресурсу. Злоумышленники могут не только похитить конфиденциальную информацию, но и продать доступ к веб-приложению так называемым скупщикам, пишут эксперты.Еще в 21% случаев целью взлома сайта является извлечение получение баз данных пользователей или клиентов атакуемого ресурса. По данным исследования, в приобретении такой информации в первую очередь заинтересованы конкуренты и спамеры, которые собирают списки адресов для целевой тематической рассылки, ориентированной на определенную аудиторию.Примерно у 4% злоумышленников основной целью является не взлом сайта, а размещение на нем вредоносных программ, чтобы затем они загрузились на устройство пользователей ресурса или считывали вводимые на сайте данные банковской карты.Около 3% заказчиков ищут хакера, чтобы после взлома сайта удалить определенные данные. Например, эта услуга может быть востребована среди тех, кто хочет удалить негативные отзывы о компании, размещенные на неподконтрольных этой компании ресурсах, рассуждают эксперты. Предложения о продаже готовых программ и скриптов для взлома встречаются в 2% от общего числа проанализированных запросов.
https://ria.ru/20201219/kiberataka-1590070988.html
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россия, общество

Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты

06:14 22.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Злоумышленники в 2020 году стали все активнее интересоваться взломом сайтов: в семи из десяти случаев целью атаки является получение доступа к ресурсу, в том числе для его дальнейшей продажи другим злоумышленникам, говорится в исследовании компании Positive Technologies, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Эксперты компании, чтобы выяснить наиболее популярные цели взлома сайтов, исследовали более 80 миллионов сообщений на десяти наиболее активных форумах в теневом сегменте интернета, на которых представлены услуги по взлому сайтов, покупке и продаже баз данных и доступов к веб-ресурсам.
"Начиная с марта 2020 года мы наблюдаем укрепление интереса к теме взлома сайтов. К этой тенденции могло привести увеличение количества компаний, представленных в интернете, которое спровоцировала пандемия коронавируса. Организации, ранее работавшие на офлайн-площадках, были вынуждены перейти в онлайн-формат для того, чтобы не потерять клиентов и прибыль, а киберпреступники не могли не воспользоваться этой ситуацией", - прокомментировала аналитик Positive Technologies Яна Юракова.
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Согласно данным исследования, в семи из десяти запросов, касающихся взлома сайтов, основной целью является получение доступа к веб-ресурсу. Злоумышленники могут не только похитить конфиденциальную информацию, но и продать доступ к веб-приложению так называемым скупщикам, пишут эксперты.
Еще в 21% случаев целью взлома сайта является извлечение получение баз данных пользователей или клиентов атакуемого ресурса. По данным исследования, в приобретении такой информации в первую очередь заинтересованы конкуренты и спамеры, которые собирают списки адресов для целевой тематической рассылки, ориентированной на определенную аудиторию.
Примерно у 4% злоумышленников основной целью является не взлом сайта, а размещение на нем вредоносных программ, чтобы затем они загрузились на устройство пользователей ресурса или считывали вводимые на сайте данные банковской карты.
Около 3% заказчиков ищут хакера, чтобы после взлома сайта удалить определенные данные. Например, эта услуга может быть востребована среди тех, кто хочет удалить негативные отзывы о компании, размещенные на неподконтрольных этой компании ресурсах, рассуждают эксперты. Предложения о продаже готовых программ и скриптов для взлома встречаются в 2% от общего числа проанализированных запросов.
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