https://ria.ru/20201222/khakery-1590290831.html

Конец игры — русским удалось взломать сознание американцев

Конец игры — русским удалось взломать сознание американцев

Лучшее поздравление к столетию Службы внешней разведки России, отмечавшемуся в минувшие выходные, несомненно, пришло из США. Уже десять дней американские... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:06

хакеры

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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Лучшее поздравление к столетию Службы внешней разведки России, отмечавшемуся в минувшие выходные, несомненно, пришло из США. Уже десять дней американские политики и СМИ обсуждают "асимметричную победу" России над США, которую она одержала благодаря "беспрецедентной атаке хакеров СВР, чьи методы работы являются одними из самых передовых в мире". Отмечают, что "масштаб и суровость последней российской операции" потрясли даже некоторых опытных экспертов, а бывший советник Трампа по внутренней безопасности Томас Боссерт в The New York Times описывает произошедшее как катастрофу:Что же делать беззащитным американским властям? Боссерт говорит о том, что предстоят трудные годы по ликвидации последствий:The New York Times и Боссерту вторят уже сотни СМИ и множество политиков — например, госсекретарь Помпео говорит: "теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой акции", и называет Россию частью списка врагов США, хотя президент Трамп выражает сомнение в причастности Москвы, подозревая Китай. Но совершенно неважно, кто именно взломал программы, которыми пользуются тысячи американских чиновников (в том числе и работающих в разведслужбах). Благодаря столь серьезной рекламной кампании все будут уверены в том, что это сделали русские, тем более что будущая администрация Байдена уже готовится ввести санкции за это "коварное нападение".Так что России теперь придется жить со статусом киберсверхдержавы — вдобавок к статусу страны, которая избирает президентов США. Причем если бред про наше влияние на выборы 2016 года уже нет никакого смысла опровергать, поскольку он стал частью американской политики и массового сознания, то нынешняя "русская атака" — лишь производная от той паранойи, что сложилась вокруг "русского следа" в избрании Трампа.Да, не успели на "вашингтонском болоте" порадоваться победе над "путинской марионеткой" Трампом, как выясняется, что теперь "русские нами управляют" уже и через сети, хотя мы и не знаем, что они украли. На самом деле никто ничего не крал — точнее, хакеры взломали хакеров. Да, суть произошедшего в том, что была произведена атака на хакерские программы, неслучайно первой о взломе сообщила ведущая фирма в области кибербезопасности с говорящим названием FireEye ("Пламенный глаз"). Five Eyes ("Пять глаз") — так называется альянс пяти разведок англосаксонских стран (США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии), даже не альянс, а, как правильно охарактеризовал его Эдвард Сноуден, "наднациональная разведывательная организация, не подчиняющаяся известным законам своих стран".Так вот, программы фирмы со схожим названием взломали — по-видимому, еще до того, как "хакеры СВР" сумели вставить свои коды в обновления программ "Солар Виндс", используемых для управления сетями. Так что же произошло с компанией FireEye, среди клиентов которой американские спецслужбы?Так вот в чем дело — одни хакеры взломали других! Но это же обычная практика — в том числе и на уровне спецслужб. Да, и это признают неполитизированные американские эксперты по кибербезопасности, например Томас Рид из Университета Джона Хопкинса: "Люди, которые считают, что это политически выгодно, несут чушь. Нельзя называть произошедшее "атакой" — так выглядит сбор разведданных. У России очень хорошо получается им заниматься, возможно, лучше, чем мы думали, но мы делаем то же самое. Это прекрасно проведенная шпионская кампания, но реальный вопрос заключается в следующем: почему на ее обнаружение ушло девять месяцев? Почему ни одно правительственное агентство США не выявило брешь? Было бы благоразумно задуматься над этим".Понятно, что Рид не считает, что в такой слепоте американских спецслужб виноват "русский агент" Трамп, но другие делают именно такой вывод. Даже те, кто прямо не обвиняет Трампа. Например, его бывший советник по России Фиона Хилл возглагает большую часть вины на "токсичную межпартийную политику" и то, что "президент зациклился на своих интересах и подорвал позицию людей, которые должны были обеспечивать безопасность этих систем". То есть все равно виноват Трамп — не давал специалистам спокойно работать, заниматься отражением русской угрозы:Получается, что проблема не в том, что против Трампа сложился самый настоящий заговор части спецслужб и "глубинного государства" — нет, по Хилл, все ровно наоборот, проблема в том, что президент США упорно считал вмешательство Москвы мистификацией, выдуманной его врагами. Вот согласился бы с тем, что оно было (а он, кстати, уже с середины 2017 года и не спорил с этим, поняв, что "себе дороже"), — и сейчас все было бы хорошо с безопасностью "Пяти глаз"!Но если Хилл хотя бы пытается разделить ответственность между Трампом и его противниками, то последовательные борцы с уходящим президентом и Россией не могут остановиться — и делают из нынешней истории просто оглушительные выводы. "Россия взломала не только наши компьютерные системы — она взломала наше сознание", — пишет в The Washington Post известный политический аналитик Фарид Закария:Русские управляют не Трампом и даже не компьютерными сетями американской разведки — они управляют сознанием американцев. Странно только, что Закария говорит только о 60 миллионах, то есть о 40 процентах проголосовавших американских избирателей. А как же остальные? Те, которые не верят заявлениям Трампа о махинациях на выборах, а они — разве не марионетки российской разведки? Если уж СВР взломала сознание американцев, то наверняка всех сразу. Зачем мелочиться к своему столетию? Лучшее подтверждение этому — сама статья Фарида Закарии.

https://ria.ru/20201220/kiberataka-1590077283.html

https://ria.ru/20201220/khakery-1590122898.html

https://ria.ru/20201219/pompeo-1590005806.html

https://ria.ru/20201220/kiberataki-1590123719.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/ssha-1590090556.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

хакеры, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), москва, сша, технологии, авторы, мнение - авторы