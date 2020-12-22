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Ким Кардашьян раздала полмиллиона долларов своим фанатам
Ким Кардашьян раздала полмиллиона долларов своим фанатам
Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу и модель, написала в своем Twitter-аккаунте, что жертвует 500 тысяч долларов всем, кто нуждается. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:56
2020-12-22T12:56
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу и модель, написала в своем Twitter-аккаунте, что жертвует 500 тысяч долларов всем, кто нуждается. Кардашьян беспокоит, что в канун Рождества у людей возникают финансовые проблемы с арендой жилья, покупкой продуктов к праздничному столу или подарков своим детям. Поэтому она решила отправить по 500 долларов тысяче человек, которые укажут свой тег-номер платежного сервиса Cash App в комментариях под постом. Этот пост уже набрал более 200 тысяч комментариев и вызвал положительный отклик среди ее подписчиков. По данным Forbes, доход Кардашьян в 2020 году составил 49,5 миллиона долларов. Помимо участия в реалити-шоу она также выпускает собственную косметику и линию одежды.
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знаменитости, кимберли кардашян, forbes

Ким Кардашьян раздала полмиллиона долларов своим фанатам

12:56 22.12.2020
 
© SputnikАмериканская модель и актриса Ким Кардашьян
Американская модель и актриса Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу и модель, написала в своем Twitter-аккаунте, что жертвует 500 тысяч долларов всем, кто нуждается.
Кардашьян беспокоит, что в канун Рождества у людей возникают финансовые проблемы с арендой жилья, покупкой продуктов к праздничному столу или подарков своим детям. Поэтому она решила отправить по 500 долларов тысяче человек, которые укажут свой тег-номер платежного сервиса Cash App в комментариях под постом.
Этот пост уже набрал более 200 тысяч комментариев и вызвал положительный отклик среди ее подписчиков.
По данным Forbes, доход Кардашьян в 2020 году составил 49,5 миллиона долларов. Помимо участия в реалити-шоу она также выпускает собственную косметику и линию одежды.
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