https://ria.ru/20201222/kardashyan-1590368789.html

Ким Кардашьян раздала полмиллиона долларов своим фанатам

Ким Кардашьян раздала полмиллиона долларов своим фанатам

Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу и модель, написала в своем Twitter-аккаунте, что жертвует 500 тысяч долларов всем, кто нуждается. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:56

2020-12-22T12:56

2020-12-22T12:56

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу и модель, написала в своем Twitter-аккаунте, что жертвует 500 тысяч долларов всем, кто нуждается. Кардашьян беспокоит, что в канун Рождества у людей возникают финансовые проблемы с арендой жилья, покупкой продуктов к праздничному столу или подарков своим детям. Поэтому она решила отправить по 500 долларов тысяче человек, которые укажут свой тег-номер платежного сервиса Cash App в комментариях под постом. Этот пост уже набрал более 200 тысяч комментариев и вызвал положительный отклик среди ее подписчиков. По данным Forbes, доход Кардашьян в 2020 году составил 49,5 миллиона долларов. Помимо участия в реалити-шоу она также выпускает собственную косметику и линию одежды.

https://ria.ru/20201216/znamenitosti-1589585488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, кимберли кардашян, forbes