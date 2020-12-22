https://ria.ru/20201222/kanal-1590469899.html

Государство снизит долю в Первом канале до 34 процентов

Государство снизит долю в Первом канале до 34 процентов

Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала Первого канала и сокращении доли государства в нем с 51 процента до 34 процентов. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T21:08

2020-12-22T21:08

2020-12-22T23:15

максим орешкин

россия

первый канал (телеканал)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала Первого канала и сокращении доли государства в нем с 51 процента до 34 процентов.Из документа следует, что допэмиссию акций реализуют среди негосударственных акционеров. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры, увеличить уставный капитал необходимо для финансового оздоровления предприятия. Председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента Максим Орешкин. Также в президентском указе от 21 декабря, опубликованном в системе "Консультантплюс", говорится, что Первый канал исключен из списка стратегических предприятий.Войти в капитал Первого канала может ВТБ. О том, что банк рассматривает такую возможность, РИА Новости сообщили в его пресс-службе. Ранее ВТБ через "ВТБ Капитал" владел 20% акций вещателя, но осенью эта доля снизилась до нуля.

https://ria.ru/20201221/malysheva-1590179769.html

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максим орешкин, россия, первый канал (телеканал), владимир путин, экономика