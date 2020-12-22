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Государство снизит долю в Первом канале до 34 процентов
Государство снизит долю в Первом канале до 34 процентов
Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала Первого канала и сокращении доли государства в нем с 51 процента до 34 процентов. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:08
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максим орешкин
россия
первый канал (телеканал)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала Первого канала и сокращении доли государства в нем с 51 процента до 34 процентов.Из документа следует, что допэмиссию акций реализуют среди негосударственных акционеров. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры, увеличить уставный капитал необходимо для финансового оздоровления предприятия. Председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента Максим Орешкин. Также в президентском указе от 21 декабря, опубликованном в системе "Консультантплюс", говорится, что Первый канал исключен из списка стратегических предприятий.Войти в капитал Первого канала может ВТБ. О том, что банк рассматривает такую возможность, РИА Новости сообщили в его пресс-службе. Ранее ВТБ через "ВТБ Капитал" владел 20% акций вещателя, но осенью эта доля снизилась до нуля.
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максим орешкин, россия, первый канал (телеканал), владимир путин, экономика

Государство снизит долю в Первом канале до 34 процентов

21:08 22.12.2020 (обновлено: 23:15 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание телевизионного технического центра "Останкино" с баннером "Первого канала"
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала Первого канала и сокращении доли государства в нем с 51 процента до 34 процентов.
Из документа следует, что допэмиссию акций реализуют среди негосударственных акционеров.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры, увеличить уставный капитал необходимо для финансового оздоровления предприятия.
Председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента Максим Орешкин.

"Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства, государственный контроль над которым будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34 процентов акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма "золотой акции", — добавили в Минцифры.

Также в президентском указе от 21 декабря, опубликованном в системе "Консультантплюс", говорится, что Первый канал исключен из списка стратегических предприятий.
Войти в капитал Первого канала может ВТБ. О том, что банк рассматривает такую возможность, РИА Новости сообщили в его пресс-службе. Ранее ВТБ через "ВТБ Капитал" владел 20% акций вещателя, но осенью эта доля снизилась до нуля.
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 11:13
Первый канал ответил на слухи о закрытии программы Елены Малышевой
 
Максим ОрешкинРоссияПервый канал (телеканал)Владимир ПутинЭкономика
 
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