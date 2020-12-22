Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/izolyatory-1590396494.html
В Совфеде предложили оборудовать общежития вузов изоляторами
В Совфеде предложили оборудовать общежития вузов изоляторами
Сенаторы рекомендуют правительству и вузам в условиях пандемии коронавируса оборудовать общежития изоляторами для заболевших учащихся, кабмину - обеспечить... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:29
2020-12-22T14:29
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104450/68/1044506814_0:256:2952:1916_1920x0_80_0_0_0292b97bccf443bec502ee4ce66c1a24.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы рекомендуют правительству и вузам в условиях пандемии коронавируса оборудовать общежития изоляторами для заболевших учащихся, кабмину - обеспечить льготный проезд для студентов к месту учебы при изменении формата обучения, все вузы подключить к качественному интернету с использованием механизмов ЧГП.Об этом говорится в проекте решения "круглого стола", посвященного мерам поддержки студентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Так, правительству предлагается поручить заинтересованным министерствам совместно с органами госвласти регионов "принять меры для обеспечения качественного подключения к сети интернет всех образовательных организаций высшего образования, в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства в отношении телекоммуникационных компаний", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Также рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке и внедрении национальной системы прокторинга (автоматизированного контроля за проведением тестирования или экзамена в онлайн-режиме) в сфере высшего образования в целях применения в условиях вынужденного перехода к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.Предлагается рассмотреть вопрос о выделении финансирования на повышение квалификации научно-педагогических работников вузов образовательных организаций высшего образования в области дистанционных образовательных технологий и электронного обучения на базе ведущих вузов.Кроме того, кабмину предлагается рассмотреть возможность финансовой поддержки модернизации имущественного комплекса и инфраструктуры общежитий, в "целях обеспечения доступности и удобства использования электронной информационно-образовательной среды, а также организации изоляторов, соответствующих предъявляемым требованиям, для студентов, проходящих самоизоляцию, и заболевших иногородних студентов, не нуждающихся в госпитализации".Также правительству предлагается рассмотреть вопрос о "введении системы льготного проезда студентов образовательных организаций высшего образования до места их обучения и обратно при изменении формата обучения в связи с санитарно-эпидемиологическими условиями", говорится в документе.
https://ria.ru/20201222/vytrezviteli-1590333075.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200313/1568550819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/104450/68/1044506814_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_165c6eaa2bb8e7afbc4b74afdb641c08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

В Совфеде предложили оборудовать общежития вузов изоляторами

14:29 22.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтуденты в общежитии Российского университета дружбы народов
Студенты в общежитии Российского университета дружбы народов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы рекомендуют правительству и вузам в условиях пандемии коронавируса оборудовать общежития изоляторами для заболевших учащихся, кабмину - обеспечить льготный проезд для студентов к месту учебы при изменении формата обучения, все вузы подключить к качественному интернету с использованием механизмов ЧГП.
Об этом говорится в проекте решения "круглого стола", посвященного мерам поддержки студентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Так, правительству предлагается поручить заинтересованным министерствам совместно с органами госвласти регионов "принять меры для обеспечения качественного подключения к сети интернет всех образовательных организаций высшего образования, в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства в отношении телекоммуникационных компаний", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Также рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке и внедрении национальной системы прокторинга (автоматизированного контроля за проведением тестирования или экзамена в онлайн-режиме) в сфере высшего образования в целях применения в условиях вынужденного перехода к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Медицинский вытрезвитель в Химках - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
10:34
Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
Предлагается рассмотреть вопрос о выделении финансирования на повышение квалификации научно-педагогических работников вузов образовательных организаций высшего образования в области дистанционных образовательных технологий и электронного обучения на базе ведущих вузов.
Кроме того, кабмину предлагается рассмотреть возможность финансовой поддержки модернизации имущественного комплекса и инфраструктуры общежитий, в "целях обеспечения доступности и удобства использования электронной информационно-образовательной среды, а также организации изоляторов, соответствующих предъявляемым требованиям, для студентов, проходящих самоизоляцию, и заболевших иногородних студентов, не нуждающихся в госпитализации".
Также правительству предлагается рассмотреть вопрос о "введении системы льготного проезда студентов образовательных организаций высшего образования до места их обучения и обратно при изменении формата обучения в связи с санитарно-эпидемиологическими условиями", говорится в документе.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 13.03.2020
13 марта, 14:11Распространение нового коронавируса
На Мальдивах открыли курорт-изолятор для коронавирусного карантина
 
Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
15:52В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19
15:50В ЕР оценили победу сына Грудинина на довыборах в подмосковном округе
15:47Лукашенко поручил решить ситуацию с главой белорусских католиков
15:46ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать за повторное нарушение мер по COVID-19
Лента новостейМолния