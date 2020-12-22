https://ria.ru/20201222/izolyatory-1590396494.html

В Совфеде предложили оборудовать общежития вузов изоляторами

В Совфеде предложили оборудовать общежития вузов изоляторами

Сенаторы рекомендуют правительству и вузам в условиях пандемии коронавируса оборудовать общежития изоляторами для заболевших учащихся, кабмину - обеспечить... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:29

2020-12-22T14:29

2020-12-22T14:29

общество

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы рекомендуют правительству и вузам в условиях пандемии коронавируса оборудовать общежития изоляторами для заболевших учащихся, кабмину - обеспечить льготный проезд для студентов к месту учебы при изменении формата обучения, все вузы подключить к качественному интернету с использованием механизмов ЧГП.Об этом говорится в проекте решения "круглого стола", посвященного мерам поддержки студентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Так, правительству предлагается поручить заинтересованным министерствам совместно с органами госвласти регионов "принять меры для обеспечения качественного подключения к сети интернет всех образовательных организаций высшего образования, в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства в отношении телекоммуникационных компаний", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Также рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке и внедрении национальной системы прокторинга (автоматизированного контроля за проведением тестирования или экзамена в онлайн-режиме) в сфере высшего образования в целях применения в условиях вынужденного перехода к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.Предлагается рассмотреть вопрос о выделении финансирования на повышение квалификации научно-педагогических работников вузов образовательных организаций высшего образования в области дистанционных образовательных технологий и электронного обучения на базе ведущих вузов.Кроме того, кабмину предлагается рассмотреть возможность финансовой поддержки модернизации имущественного комплекса и инфраструктуры общежитий, в "целях обеспечения доступности и удобства использования электронной информационно-образовательной среды, а также организации изоляторов, соответствующих предъявляемым требованиям, для студентов, проходящих самоизоляцию, и заболевших иногородних студентов, не нуждающихся в госпитализации".Также правительству предлагается рассмотреть вопрос о "введении системы льготного проезда студентов образовательных организаций высшего образования до места их обучения и обратно при изменении формата обучения в связи с санитарно-эпидемиологическими условиями", говорится в документе.

https://ria.ru/20201222/vytrezviteli-1590333075.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200313/1568550819.html

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общество