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Эксперты ЭИСИ подвели итоги года
Эксперты ЭИСИ подвели итоги года
Эксперты ЭИСИ в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" подвели итоги года. Среди наиболее значимых и заметных событий собравшиеся отметили принятие... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:48
2020-12-22T18:48
россия
центр политического анализа
павел данилин
вциом
валерий федоров
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты ЭИСИ в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" подвели итоги года. Среди наиболее значимых и заметных событий собравшиеся отметили принятие поправок к Конституции России и события, связанные с пандемией.Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров привел данные опроса, согласно которым 40% россиян считают 2020 очень трудным и тяжелым для страны. При этом очень удачным год назвал только 1% опрошенных."В целом хорошим год считают 7%, а скорее трудным – 48%", – уточнил Федоров.Наряду с этим 41% опрошенных считает, что Россия прошла испытания пандемией легче, чем остальные страны."35% ответили, что не видят особых отличий от других стран. То есть, по мнению опрошенных, мы прошли этот этап точно не хуже остального мира, а может быть, даже и лучше", – заявил Федоров.Также ВЦИОМ провел опрос о главных событиях уходящего года. В число лидеров вошли пандемия коронавируса, военные действия в Нагорном Карабахе, принятие поправок в конституцию и разработка вакцины от COVID-19.Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов согласился с результатами опроса и отметил, что, безусловно, и словом, и событием, и тенденцией года является коронавирус. При этом эксперт выразил надежду, что следующий 2021 год ознаменуется выходом из этой ситуации.Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин подробно рассказал о еще одном главном событии года в России – принятии поправок к конституции. Эксперт напомнил, что за принятие поправок проголосовало более 77% россиян, а явка составила 68%."Голосование по поправкам подтвердило безоговорочное политическое лидерство главы государства. И фактически произошло юридическое закрепление последних 20 лет новой России. Поправки дали импульс развитию законодательной базы страны на десятилетия вперед", – отметил Данилин.
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россия, центр политического анализа, павел данилин, вциом, валерий федоров, общество

Эксперты ЭИСИ подвели итоги года

18:48 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЭксперты ЭИСИ во время онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной итогам года
Эксперты ЭИСИ во время онлайн-конференции в МИА Россия сегодня, посвященной итогам года - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты ЭИСИ в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" подвели итоги года. Среди наиболее значимых и заметных событий собравшиеся отметили принятие поправок к Конституции России и события, связанные с пандемией.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров привел данные опроса, согласно которым 40% россиян считают 2020 очень трудным и тяжелым для страны. При этом очень удачным год назвал только 1% опрошенных.
"В целом хорошим год считают 7%, а скорее трудным – 48%", – уточнил Федоров.
Наряду с этим 41% опрошенных считает, что Россия прошла испытания пандемией легче, чем остальные страны.
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"35% ответили, что не видят особых отличий от других стран. То есть, по мнению опрошенных, мы прошли этот этап точно не хуже остального мира, а может быть, даже и лучше", – заявил Федоров.
Также ВЦИОМ провел опрос о главных событиях уходящего года. В число лидеров вошли пандемия коронавируса, военные действия в Нагорном Карабахе, принятие поправок в конституцию и разработка вакцины от COVID-19.
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов согласился с результатами опроса и отметил, что, безусловно, и словом, и событием, и тенденцией года является коронавирус. При этом эксперт выразил надежду, что следующий 2021 год ознаменуется выходом из этой ситуации.
Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин подробно рассказал о еще одном главном событии года в России – принятии поправок к конституции. Эксперт напомнил, что за принятие поправок проголосовало более 77% россиян, а явка составила 68%.
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"Голосование по поправкам подтвердило безоговорочное политическое лидерство главы государства. И фактически произошло юридическое закрепление последних 20 лет новой России. Поправки дали импульс развитию законодательной базы страны на десятилетия вперед", – отметил Данилин.
 
РоссияЦентр политического анализаПавел ДанилинВЦИОМВалерий ФедоровОбщество
 
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