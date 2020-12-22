https://ria.ru/20201222/itogi-1590451729.html

Эксперты ЭИСИ подвели итоги года

Эксперты ЭИСИ подвели итоги года

Эксперты ЭИСИ в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" подвели итоги года. Среди наиболее значимых и заметных событий собравшиеся отметили принятие... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:48

2020-12-22T18:48

2020-12-22T18:48

россия

центр политического анализа

павел данилин

вциом

валерий федоров

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Эксперты ЭИСИ в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" подвели итоги года. Среди наиболее значимых и заметных событий собравшиеся отметили принятие поправок к Конституции России и события, связанные с пандемией.Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров привел данные опроса, согласно которым 40% россиян считают 2020 очень трудным и тяжелым для страны. При этом очень удачным год назвал только 1% опрошенных."В целом хорошим год считают 7%, а скорее трудным – 48%", – уточнил Федоров.Наряду с этим 41% опрошенных считает, что Россия прошла испытания пандемией легче, чем остальные страны."35% ответили, что не видят особых отличий от других стран. То есть, по мнению опрошенных, мы прошли этот этап точно не хуже остального мира, а может быть, даже и лучше", – заявил Федоров.Также ВЦИОМ провел опрос о главных событиях уходящего года. В число лидеров вошли пандемия коронавируса, военные действия в Нагорном Карабахе, принятие поправок в конституцию и разработка вакцины от COVID-19.Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов согласился с результатами опроса и отметил, что, безусловно, и словом, и событием, и тенденцией года является коронавирус. При этом эксперт выразил надежду, что следующий 2021 год ознаменуется выходом из этой ситуации.Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин подробно рассказал о еще одном главном событии года в России – принятии поправок к конституции. Эксперт напомнил, что за принятие поправок проголосовало более 77% россиян, а явка составила 68%."Голосование по поправкам подтвердило безоговорочное политическое лидерство главы государства. И фактически произошло юридическое закрепление последних 20 лет новой России. Поправки дали импульс развитию законодательной базы страны на десятилетия вперед", – отметил Данилин.

https://ria.ru/20201007/partii-1578689194.html

https://ria.ru/20201208/gubernatory-1588275922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр политического анализа, павел данилин, вциом, валерий федоров, общество