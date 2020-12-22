https://ria.ru/20201222/ischeznovenie-1590263628.html

"Ее не хотели искать": что не так в деле об исчезновении известного врача

"Ее не хотели искать": что не так в деле об исчезновении известного врача

Тысячи расклеенных по всему городу листовок, месяцы активных поисков и ни одной зацепки — более десяти лет назад в Санкт-Петербурге пропала 50-летняя Ирина... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:08

скр

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Тысячи расклеенных по всему городу листовок, месяцы активных поисков и ни одной зацепки — более десяти лет назад в Санкт-Петербурге пропала 50-летняя Ирина Земченкова, известный врач-гинеколог. По данным СК, она отправилась из дома на работу, и с тех пор ее никто не видел. Основной версией считали убийство, но найти подозреваемых не удалось. На днях отец женщины обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой поставить точку в этой истории.Три остановкиЗаявление о пропаже человека поступило в отдел милиции по Петроградскому району 24 февраля 2010-го. Отец Ирины, 80-летний Геннадий Кононов сообщил, что дочь сутки не выходит на связь. Приступили к поискам, по городу и области расклеили листовки с фотографией и особыми приметами."Мы объездили окрестности, опросили сотни людей, но все без толку, — рассказывает РИА Новости близкая подруга Земченковой Анастасия (имя по ее просьбе изменено). — Надежда появилась, когда кто-то из горожан прислал нам видео, на котором женщина в белом полушубке садится в автомобиль — Ирина в тот день была одета именно так. Однако при более детальном просмотре стало ясно, что это была не она".Муж Земченковой Александр объяснил оперативникам, что 23 февраля около 11 часов утра Ирина отправилась в роддом № 6. У нее был выходной, но она хотела проведать пациенток.Ей нужно было пройти порядка 800 метров по довольно оживленному Каменноостровскому проспекту до станции метро "Петроградская", затем — три остановки в подземке до "Маяковской" и еще пешком около 500 метров.Вдоль проспекта и у станций метро множество камер наружного наблюдения, однако в последний раз в объективы Ирина попала вечером 22 февраля, когда возвращалась с работы.Династия врачейГеннадий Кононов считается одним из основоположников Ленинградской школы ветеринарной акушерско-гинекологической эндокринологии. В семидесятых он заведовал кафедрой акушерства и гинекологии Ленинградского ветеринарного института, затем несколько лет возглавлял этот вуз.Ирина пошла по стопам отца и в 1985-м окончила лечебный факультет Ленинградского медицинского института. Долгое время проработала в НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта, потом перешла в роддом № 6 имени Снегирева. По словам знакомых, из НИИ Земченкова уволилась из-за разногласий с руководством. В интернете до сих пор можно найти десятки отзывов женщин, у которых Земченкова принимала роды. "Лежала в Отта в 2007-м три раза на сохранении, — вспоминает Татьяна Смирнова. — Ирина удивительно чуткий человек, отнеслась ко мне как к родной. Когда начались схватки, я позвонила ей домой. И хотя на часах было далеко за полночь, уже через двадцать минут она приехала в клинику и приняла роды".Коллеги отмечают, что Ирина действительно была талантливым врачом и ко всем пациентам относилась очень трепетно. Никто не удивился, услышав, что она отправилась навестить рожениц в выходной.Между тем Екатерина Зеленкова, выписавшаяся из роддома 10 февраля 2010-го, сообщила, что в тот день у Земченковой произошел небольшой конфликт с одной из пациенток."Та надела уличную одежду прямо в палате, и Ирина Геннадьевна отругала ее, — вспоминает Екатерина. — Не знаю, похоже это на нее или нет, за время нашего общения она произвела впечатление очень спокойного человека. Возможно, просто были какие-то личные проблемы".Основные версииПока волонтеры, родные и друзья прочесывали город и окрестности, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Основных версий было три.С Земченковой мог расправиться кто-то из ее ближайшего окружения. Как правило, после исчезновения человека первыми под подозрение попадают супруги или сожители. Однако улик, подтверждающих причастность мужа к преступлению, не было."Лично у меня сложилось такое чувство, что кто-то очень не хотел искать Иру и вообще заниматься этим делом, — признается ее подруга Анастасия. — Иначе как объяснить полное бездействие сотрудников правоохранительных органов? Квартиру и машину Земченковых они обыскали лишь через несколько месяцев. Изъяли домашний компьютер и записи с камер видеонаблюдения на доме. Разумеется, все файлы к тому времени стерли".Сам Земченков, по словам Анастасии, быстро сошелся с другой женщиной, а когда супругу официально признали погибшей, оформил развод и женился. Сейчас он занимает должности заведующего отделением Городского нефрологического центра Мариинской больницы и зампредседателя Российского диализного общества.Исчезновение Ирины могло быть связано с ее профессиональной деятельностью. Печальный пример — жестокое убийство екатеринбургского врача-акушера Ильи Васильева в 2011-м.Васильев принимал роды у некой Ксении Зинатуллиной и вынужденно применил акушерские щипцы. Он сохранил пациентке жизнь, но ребенок получил серьезную травму головы и остался инвалидом. Родители от него отказались, а отец, решив поквитаться с врачом, нанял киллеров.В случае с Земченковой ничего похожего вроде бы не было.Наконец, третья версия — убийство с целью ограбления. И тут никаких улик. Дело со временем приостановили.На днях уже 91-летний Геннадий Кононов обратился за помощью к председателю СКР Александру Бастрыкину. Глава ведомства поручил отправить в Санкт-Петербург группу криминалистов и разработать тактику дальнейшего расследования.

https://ria.ru/20201202/deti-1587221287.html

https://ria.ru/20190605/1555257725.html

https://ria.ru/20200227/1565192146.html

https://ria.ru/20180520/1520885380.html

санкт-петербург

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скр, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург