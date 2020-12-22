https://ria.ru/20201222/investprogramma-1590438410.html

Руденя: более трети объема АИП пойдет на проекты в сфере здравоохранения

Руденя: более трети объема АИП пойдет на проекты в сфере здравоохранения

В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2021-2023 годы вошли проекты строительства и реконструкция 69 объектов инфраструктуры и социальной РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:26

2020-12-22T17:26

2020-12-22T17:26

тверская область

игорь руденя

тверская область

калининский район

тверь

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ТВЕРЬ, 22 дек – РИА Новости. В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2021-2023 годы вошли проекты строительства и реконструкция 69 объектов инфраструктуры и социальной сферы в 24 муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного правительства.Реализация АИП обсуждалась во вторник на заседании регионального правительства, которое провел губернатор области Игорь Руденя.По его словам, с 2016 года в Тверской области постоянно увеличиваются объёмы региональной Адресной инвестиционной программы. В 2021 году ее объем составит более 8 миллиардов рублей.Свыше трети средств АИП - 38,8% - будут направлены на здравоохранение – строительство и реконструкцию больниц и поликлиник. В течение трех лет в Твери будет возведена современная и высокотехнологичная детская областная больница. Значительный объем средств – 19,5% - направят в 2021 году на ЖКХ. Планируется строительство внутрипоселковых газовых сетей на юго-западе и северо-востоке региона: в Нелидово, Жарковском, Оленино, Красном Холме, Молоково. Будет построено и модернизировано семь котельных, проведена реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 17 населённых пунктах.В сфере образования в АИП включено строительство двух школ и четырех детских садов в Твери, Калининском районе, Вышнем Волочке. В программу вошло немало спортивных объектов – это центры по гребле на Волге и Тверце, крытый каток с искусственным льдом в Вышнем Волочке, физкультурно-оздоровительные комплексы в Твери и Бежецке, крытый футбольный манеж в областном центре. Построить их рассчитывают в 2021-2023 годах. Губернатор призвал руководителей областных министерств, глав муниципалитетов, неукоснительно соблюдать заявленные сроки выполнения работ. "Необходимо качественно выполнять все этапы строительства объектов, начиная с проектно-изыскательских мероприятий", – заявил глава региона.

https://ria.ru/20201209/laboratorii--1588500436.html

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калининский район

тверь

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игорь руденя, тверская область, калининский район, тверь