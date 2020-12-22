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В России изменятся правила выдачи документа об инвалидности
В России изменятся правила выдачи документа об инвалидности
С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования человека, признанного инвалидом, будет выдаваться только в форме электронного документа, следует из... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:00
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россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования человека, признанного инвалидом, будет выдаваться только в форме электронного документа, следует из приказа Минтруда, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, до 1 января 2022 года такой документ может составляться как на бумаге, так и в виде электронного документа.Уточняется, что выписка должна отправляться бюро медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, на бумаге или в электронном виде в трехдневный срок со дня признания человека инвалидом.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В России изменятся правила выдачи документа об инвалидности

18:00 22.12.2020 (обновлено: 18:01 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр УткинИнвалидная коляска в коридоре
Инвалидная коляска в коридоре - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования человека, признанного инвалидом, будет выдаваться только в форме электронного документа, следует из приказа Минтруда, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, до 1 января 2022 года такой документ может составляться как на бумаге, так и в виде электронного документа.
"С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, составляется исключительно в форме электронного документа", - говорится в приказе.
Уточняется, что выписка должна отправляться бюро медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, на бумаге или в электронном виде в трехдневный срок со дня признания человека инвалидом.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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В Госдуму внесли проект о новом порядке получения пенсий для инвалидов
 
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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