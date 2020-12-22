https://ria.ru/20201222/invalidnost-1590444845.html
В России изменятся правила выдачи документа об инвалидности
В России изменятся правила выдачи документа об инвалидности
С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования человека, признанного инвалидом, будет выдаваться только в форме электронного документа, следует из... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:00
2020-12-22T18:00
2020-12-22T18:01
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования человека, признанного инвалидом, будет выдаваться только в форме электронного документа, следует из приказа Минтруда, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, до 1 января 2022 года такой документ может составляться как на бумаге, так и в виде электронного документа.Уточняется, что выписка должна отправляться бюро медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, на бумаге или в электронном виде в трехдневный срок со дня признания человека инвалидом.
https://ria.ru/20201215/pensiya-1589311999.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество