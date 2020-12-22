https://ria.ru/20201222/invalidnost-1590444845.html

В России изменятся правила выдачи документа об инвалидности

В России изменятся правила выдачи документа об инвалидности

С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования человека, признанного инвалидом, будет выдаваться только в форме электронного документа, следует из... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:00

2020-12-22T18:00

2020-12-22T18:01

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования человека, признанного инвалидом, будет выдаваться только в форме электронного документа, следует из приказа Минтруда, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, до 1 января 2022 года такой документ может составляться как на бумаге, так и в виде электронного документа.Уточняется, что выписка должна отправляться бюро медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, на бумаге или в электронном виде в трехдневный срок со дня признания человека инвалидом.

https://ria.ru/20201215/pensiya-1589311999.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество