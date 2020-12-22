https://ria.ru/20201222/internet-1590319050.html

Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки

Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки

Иностранные интернет-площадки менее оперативно реагируют на требования Роскомнадзора об удалении фейковых новостей, нежели российские, порой ложная информация и РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:19

2020-12-22T08:19

2020-12-22T08:19

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Иностранные интернет-площадки менее оперативно реагируют на требования Роскомнадзора об удалении фейковых новостей, нежели российские, порой ложная информация и вовсе остается в доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Обычно у российских площадок на это (удаление фейков по требованию Роскомнадзора - ред.) уходит от нескольких минут до нескольких часов. При этом реакция иностранных площадок не столь оперативная, а порой фейковая информация вообще не удаляется", - рассказали в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос об оперативности удаления ложных сообщений интернет-площадками.

https://ria.ru/20201222/youtube-1590318247.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии