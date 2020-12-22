https://ria.ru/20201222/internet-1590319050.html
Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
Иностранные интернет-площадки менее оперативно реагируют на требования Роскомнадзора об удалении фейковых новостей, нежели российские, порой ложная информация и РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:19
2020-12-22T08:19
2020-12-22T08:19
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Иностранные интернет-площадки менее оперативно реагируют на требования Роскомнадзора об удалении фейковых новостей, нежели российские, порой ложная информация и вовсе остается в доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Обычно у российских площадок на это (удаление фейков по требованию Роскомнадзора - ред.) уходит от нескольких минут до нескольких часов. При этом реакция иностранных площадок не столь оперативная, а порой фейковая информация вообще не удаляется", - рассказали в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос об оперативности удаления ложных сообщений интернет-площадками.
https://ria.ru/20201222/youtube-1590318247.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии