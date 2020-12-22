https://ria.ru/20201222/internet-1590310731.html
Специалист рассказал, куда исчезает интернет, когда кто-то вам звонит
Специалист рассказал, куда исчезает интернет, когда кто-то вам звонит
Перебои с интернетом во время голосового звонка могут быть объяснены как недоработками сети мобильного оператора, так и настройками конкретного телефона,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T01:16
2020-12-22T01:16
2020-12-22T09:18
москва
мобильный телефон
интернет
технологии
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Перебои с интернетом во время голосового звонка могут быть объяснены как недоработками сети мобильного оператора, так и настройками конкретного телефона, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk Денис Петухов.Принципиально повлиять на это абоненты вряд ли могут, но кое-что сделать в состоянии. "В первую очередь проверьте настройку "Предпочтительный тип сети". Обычно он должен быть установлен так: "4G/3G/2G авто". Если качество мобильного покрытия в вашем районе не очень хорошее, то можно попробовать выбрать другой вариант этой настройки", — объясняет эксперт.Еще один метод — обновление программного обеспечения (прошивки) телефона. Если лучше не станет, то, вероятнее всего, интернет во время звонка отключается по вине оператора связи. Бывает, что его оборудование переводит звонок в сеть 2G, тогда интернет гарантированно пропадает. В этом случае Петухов рекомендует установить специальное мобильное приложение от вашего оператора связи, которое поможет протестировать сетевые настройки. "Запустите это приложение и отправьте результаты данного теста в техническую поддержку оператора. Эта информация должна помочь техническим службам сотовой компании решить вашу проблему", — советует эксперт.
https://ria.ru/20201220/whatsapp-1590078164.html
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москва, мобильный телефон, интернет, технологии
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ.
Перебои с интернетом
во время голосового звонка могут быть объяснены как недоработками сети мобильного оператора, так и настройками конкретного телефона, рассказал агентству "Прайм"
генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk Денис Петухов.
Принципиально повлиять на это абоненты вряд ли могут, но кое-что сделать в состоянии. "В первую очередь проверьте настройку "Предпочтительный тип сети". Обычно он должен быть установлен так: "4G/3G/2G авто". Если качество мобильного покрытия в вашем районе не очень хорошее, то можно попробовать выбрать другой вариант этой настройки", — объясняет эксперт.
Еще один метод — обновление программного обеспечения (прошивки) телефона. Если лучше не станет, то, вероятнее всего, интернет во время звонка отключается по вине оператора связи. Бывает, что его оборудование переводит звонок в сеть 2G, тогда интернет гарантированно пропадает. В этом случае Петухов рекомендует установить специальное мобильное приложение от вашего оператора связи, которое поможет протестировать сетевые настройки.
"Запустите это приложение и отправьте результаты данного теста в техническую поддержку оператора. Эта информация должна помочь техническим службам сотовой компании решить вашу проблему", — советует эксперт.