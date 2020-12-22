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Специалист рассказал, куда исчезает интернет, когда кто-то вам звонит
Специалист рассказал, куда исчезает интернет, когда кто-то вам звонит
Перебои с интернетом во время голосового звонка могут быть объяснены как недоработками сети мобильного оператора, так и настройками конкретного телефона,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T01:16
2020-12-22T09:18
москва
мобильный телефон
интернет
технологии
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Перебои с интернетом во время голосового звонка могут быть объяснены как недоработками сети мобильного оператора, так и настройками конкретного телефона, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk Денис Петухов.Принципиально повлиять на это абоненты вряд ли могут, но кое-что сделать в состоянии. "В первую очередь проверьте настройку "Предпочтительный тип сети". Обычно он должен быть установлен так: "4G/3G/2G авто". Если качество мобильного покрытия в вашем районе не очень хорошее, то можно попробовать выбрать другой вариант этой настройки", — объясняет эксперт.Еще один метод — обновление программного обеспечения (прошивки) телефона. Если лучше не станет, то, вероятнее всего, интернет во время звонка отключается по вине оператора связи. Бывает, что его оборудование переводит звонок в сеть 2G, тогда интернет гарантированно пропадает. В этом случае Петухов рекомендует установить специальное мобильное приложение от вашего оператора связи, которое поможет протестировать сетевые настройки. "Запустите это приложение и отправьте результаты данного теста в техническую поддержку оператора. Эта информация должна помочь техническим службам сотовой компании решить вашу проблему", — советует эксперт.
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москва, мобильный телефон, интернет, технологии

Специалист рассказал, куда исчезает интернет, когда кто-то вам звонит

01:16 22.12.2020 (обновлено: 09:18 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на платформе метро "Жулебино" Московского метрополитена
Молодой человек в защитной маске на платформе метро Жулебино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Перебои с интернетом во время голосового звонка могут быть объяснены как недоработками сети мобильного оператора, так и настройками конкретного телефона, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk Денис Петухов.
Принципиально повлиять на это абоненты вряд ли могут, но кое-что сделать в состоянии. "В первую очередь проверьте настройку "Предпочтительный тип сети". Обычно он должен быть установлен так: "4G/3G/2G авто". Если качество мобильного покрытия в вашем районе не очень хорошее, то можно попробовать выбрать другой вариант этой настройки", — объясняет эксперт.
Еще один метод — обновление программного обеспечения (прошивки) телефона. Если лучше не станет, то, вероятнее всего, интернет во время звонка отключается по вине оператора связи. Бывает, что его оборудование переводит звонок в сеть 2G, тогда интернет гарантированно пропадает. В этом случае Петухов рекомендует установить специальное мобильное приложение от вашего оператора связи, которое поможет протестировать сетевые настройки.
"Запустите это приложение и отправьте результаты данного теста в техническую поддержку оператора. Эта информация должна помочь техническим службам сотовой компании решить вашу проблему", — советует эксперт.
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