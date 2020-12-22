https://ria.ru/20201222/instruktory-1590447651.html

Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР

Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР

Россия направила в Центральноафриканскую Республику дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, сообщили в МИД. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:15

2020-12-22T18:15

2020-12-22T23:43

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

цар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_54af5dcf3ce95a1d40d61aa21b4464eb.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия направила в Центральноафриканскую Республику дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, сообщили в МИД. Как пояснили в ведомстве, это сделано для "оказания содействия" в укреплении обороноспособности ЦАР и в ответ на просьбу ее руководства. "Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", — добавили в МИД.В свою очередь, замминистра иностранных дел Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что российские военные в ЦАР не участвуют в боевых действиях. По его словам, инструкторы — "это не армия, не спецназ". Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это произошло на фоне заявления трех основных повстанческих группировок об объединении сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.В феврале 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением.Правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.

https://ria.ru/20201221/ugroza-1590194186.html

https://ria.ru/20201221/voennye-1590301588.html

россия

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цар, в мире