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Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР
Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР
Россия направила в Центральноафриканскую Республику дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, сообщили в МИД. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:15
2020-12-22T23:43
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
цар
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия направила в Центральноафриканскую Республику дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, сообщили в МИД. Как пояснили в ведомстве, это сделано для "оказания содействия" в укреплении обороноспособности ЦАР и в ответ на просьбу ее руководства. "Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", — добавили в МИД.В свою очередь, замминистра иностранных дел Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что российские военные в ЦАР не участвуют в боевых действиях. По его словам, инструкторы — "это не армия, не спецназ". Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это произошло на фоне заявления трех основных повстанческих группировок об объединении сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.В феврале 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением.Правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
https://ria.ru/20201221/ugroza-1590194186.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цар, в мире

Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР

18:15 22.12.2020 (обновлено: 23:43 22.12.2020)
 
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия направила в Центральноафриканскую Республику дополнительно 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, сообщили в МИД.
Как пояснили в ведомстве, это сделано для "оказания содействия" в укреплении обороноспособности ЦАР и в ответ на просьбу ее руководства.
"Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", — добавили в МИД.
В свою очередь, замминистра иностранных дел Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что российские военные в ЦАР не участвуют в боевых действиях. По его словам, инструкторы — "это не армия, не спецназ".
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 12:25
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Правительство ЦАР в субботу обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Это произошло на фоне заявления трех основных повстанческих группировок об объединении сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.
В феврале 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением.
Правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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