https://ria.ru/20201222/informatsionnye-tekhnologii-1590414681.html

Онлайн-конференция депутата Александра Хинштейна

Онлайн-конференция депутата Александра Хинштейна

24 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра ХИНШТЕЙНА на тему: "Новая реальность цифровой среды для государства, общества и бизнеса".

2020-12-22T15:51

2020-12-22T15:51

2020-12-22T15:51

анонсы

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Задать вопрос"Карантин", "пропуск", "Конституция" стали главными словами 2020 года (по мнению россиян). Год был непростым для населения, экономики, системы здравоохранения, государства в целом. На фоне ограничений, режима самоизоляции именно Интернет и технологии помогли поддерживать комфортный уровень жизни. Взрывной рост получили сервисы доставки, дистанционное образование, удаленная работа и онлайн-шопинг. Все это стало возможным на всей территории Российской Федерации за счет общей готовности технологической инфраструктуры. Безусловно, многие вопросы требовали оперативной доработки, законодательных решений и приведения цифровой среды к нормам традиционной офлайн-реальности.Каким этот год стал для Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи? Какие законопроекты сыграют важную роль для отрасли ИТ и новых технологий в ближайшем будущем? Каковы планы профильного ИТ-комитета на следующий год?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы