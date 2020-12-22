Онлайн-конференция депутата Александра Хинштейна
24 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра ХИНШТЕЙНА на тему: "Новая реальность цифровой среды для государства, общества и бизнеса".
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"Карантин", "пропуск", "Конституция" стали главными словами 2020 года (по мнению россиян). Год был непростым для населения, экономики, системы здравоохранения, государства в целом. На фоне ограничений, режима самоизоляции именно Интернет и технологии помогли поддерживать комфортный уровень жизни. Взрывной рост получили сервисы доставки, дистанционное образование, удаленная работа и онлайн-шопинг. Все это стало возможным на всей территории Российской Федерации за счет общей готовности технологической инфраструктуры. Безусловно, многие вопросы требовали оперативной доработки, законодательных решений и приведения цифровой среды к нормам традиционной офлайн-реальности.
Каким этот год стал для Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи? Какие законопроекты сыграют важную роль для отрасли ИТ и новых технологий в ближайшем будущем? Каковы планы профильного ИТ-комитета на следующий год?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
"Карантин", "пропуск", "Конституция" стали главными словами 2020 года (по мнению россиян). Год был непростым для населения, экономики, системы здравоохранения, государства в целом. На фоне ограничений, режима самоизоляции именно Интернет и технологии помогли поддерживать комфортный уровень жизни. Взрывной рост получили сервисы доставки, дистанционное образование, удаленная работа и онлайн-шопинг. Все это стало возможным на всей территории Российской Федерации за счет общей готовности технологической инфраструктуры. Безусловно, многие вопросы требовали оперативной доработки, законодательных решений и приведения цифровой среды к нормам традиционной офлайн-реальности.
Каким этот год стал для Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи? Какие законопроекты сыграют важную роль для отрасли ИТ и новых технологий в ближайшем будущем? Каковы планы профильного ИТ-комитета на следующий год?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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