https://ria.ru/20201222/ikra-1590419685.html

Названа смертельная опасность красной икры

Названа смертельная опасность красной икры

Большое количество соли, которое содержится в красной икре, может негативно повлиять на ЖКТ, сердечно-сосудистую систему и суставы, предупредила в беседе с... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:09

2020-12-22T16:09

2020-12-22T16:09

новый год—2021

россия

красная икра

рыбная ассоциация

соль

александр фомин

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Большое количество соли, которое содержится в красной икре, может негативно повлиять на ЖКТ, сердечно-сосудистую систему и суставы, предупредила в беседе с NEWS.Ru врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев. По ее словам, икра может вызвать серьезную аллергию, вплоть до анафилактического шока и отека Квинке. Поэтому, как отметила медик, следует ограничить потребление деликатеса: не более двух раз в неделю по две столовые ложки в день. При этом Ноев посоветовала в эти дни отказаться от других соленых продуктов. Просроченная или некачественная икра может повредить почки, печень, нервную систему и даже вызвать ботулизм вплоть до смертельного исхода.Поэтому нутрициолог посоветовала проверять целостность упаковки икры перед покупкой, а также внимательно следить за сроками годностями и составом продукта. Икру следует покупать в стеклянной или пластмассовой упаковке, желательно малосольную. Кроме того, икра должна храниться в магазине в холодильнике, а не на обычной полке.Ранее исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин рассказал, как правильно выбирать икру. Эксперт посоветовал обратить внимание на этикетку. Если баночка икры стеклянная, то икринки должны быть отделены друг от друга и у каждой должна быть форма и структура. Если икра дикая, то в каждой икринке можно увидеть зародышевое тело. Также важно обратить внимание и на дату изготовления. Размер икринок, по словам Фомина, не зависит от качества.

https://ria.ru/20201222/olive-1590321997.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/shampanskoe-1589318680.html

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россия, красная икра, рыбная ассоциация, соль, александр фомин, общество