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В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы
В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы
Икона Святителя Николая, которую сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик подарил в ходе недавнего визита главе МИД РФ Сергею Лаврову,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:42
2020-12-22T22:33
россия
милорад додик
сергей лавров
босния и герцеговина
в мире
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БЕЛГРАД, 22 дек – РИА Новости. Икона Святителя Николая, которую сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик подарил в ходе недавнего визита главе МИД РФ Сергею Лаврову, не является украденной, это освященная домашняя икона, заявил кабинет (администрация) Додика."Это подтверждает и то, что спустя семь дней после вручения подарка нет подтверждения, что икона находится в списке пропавших икон, или что ее кто-то разыскивает, или что она является частью чьего-то культурного наследия, но вопреки этому публичное распространение неправды продолжается", - указала администрация Додика.В кабинете члена президиума БиГ отметили, что в публичном поле по данному вопросу высказаны многие неверные предположения и "ложные обвинения со стороны отдельных СМИ, так называемых экспертов и высокопоставленных лиц БиГ и отдельных лиц из Республики Сербской"."Никто и ничего, а менее всего гнусная ложь, не могут испортить братских отношений двух православных народов, как и отношения члена президиума от сербов и политического руководства России", - говорится в сообщении.В МИД РФ 19 декабря заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), возвратят дарителям для уточнения ее истории.Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины заявила, что проверит информацию от МИД страны в связи с иконой, подаренной в ходе визита в страну Лаврову.В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в минувший понедельник посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево 16 декабря направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". В боснийском МИД заявили РИА Новости, что перенаправили запрос украинского посольства в президиум страны.
https://ria.ru/20201219/ikona-1590027906.html
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россия, милорад додик, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире

В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы

19:42 22.12.2020 (обновлено: 22:33 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 22 дек – РИА Новости. Икона Святителя Николая, которую сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик подарил в ходе недавнего визита главе МИД РФ Сергею Лаврову, не является украденной, это освященная домашняя икона, заявил кабинет (администрация) Додика.

"Икона Святителя Николая, которую сербский член и председательствующий президиума БиГ Милорад Додик подарил главе российской дипломатии Сергею Лаврову, не украденная и относится к домашним освященным иконам. Потоки выдумок и неправды возникли после ошибочного начального представления в СМИ, что речь идет о культурном наследии и национальном достоянии, что нигде не установлено", - приводит Радио и телевидение Республики Сербской БиГ заявление кабинета.

"Это подтверждает и то, что спустя семь дней после вручения подарка нет подтверждения, что икона находится в списке пропавших икон, или что ее кто-то разыскивает, или что она является частью чьего-то культурного наследия, но вопреки этому публичное распространение неправды продолжается", - указала администрация Додика.
В кабинете члена президиума БиГ отметили, что в публичном поле по данному вопросу высказаны многие неверные предположения и "ложные обвинения со стороны отдельных СМИ, так называемых экспертов и высокопоставленных лиц БиГ и отдельных лиц из Республики Сербской".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 12:50
Интерпол проверит подаренную Лаврову в Сараево икону
"Никто и ничего, а менее всего гнусная ложь, не могут испортить братских отношений двух православных народов, как и отношения члена президиума от сербов и политического руководства России", - говорится в сообщении.
В МИД РФ 19 декабря заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), возвратят дарителям для уточнения ее истории.
Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины заявила, что проверит информацию от МИД страны в связи с иконой, подаренной в ходе визита в страну Лаврову.
В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в минувший понедельник посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево 16 декабря направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". В боснийском МИД заявили РИА Новости, что перенаправили запрос украинского посольства в президиум страны.
Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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РоссияМилорад ДодикСергей ЛавровБосния и ГерцеговинаВ мире
 
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