https://ria.ru/20201222/igrok-1590344021.html

Бекмамбетов и Куценко неожиданно представили новогодний фильм-игру

Бекмамбетов и Куценко неожиданно представили новогодний фильм-игру

Продюсер Тимур Бекмамбетов и актер Гоша Куценко выпустят новогодний фильм-игру в формате screenlife "Игрок" на интерактивной платформе в Сети, сообщила... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:19

2020-12-22T13:19

2020-12-22T13:19

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гоша куценко

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Продюсер Тимур Бекмамбетов и актер Гоша Куценко выпустят новогодний фильм-игру в формате screenlife "Игрок" на интерактивной платформе в Сети, сообщила пресс-служба компании Bazelevs."29 декабря выходит комедия про карты, деньги и Новый год "Игрок" от создателей "Ёлок" с героями полюбившейся российским зрителям кинофраншизы. В главных роля в новогодней комедии снялись Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Робак, звезда сериала "Новенький" Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орёл и решка" Коля Серга", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что фильм выйдет онлайн на специальной интерактивной платформе, где зрители смогут сыграть вместе с главными героями и принять участие в розыгрыше новогодних подарков. Фильм снят в формате screenlife, действие разворачивается на экране компьютера.Фильм рассказывает о непутевом преподавателе университета Андрее (Гоша Куценко), который хочет в последний день уходящего года наладить семейные отношения и финансы. Оставшись перед Новым годом без работы, он не знает, как рассказать об этом жене (Мария Шукшина). Чтобы как-то поправить ситуацию Андрей играет в покер, но быстро понимает, что на кону не только деньги, но и отношения с женой, карьера друга (Александр Робак), будущее сына (Глеб Калюжный) и бизнес незнакомого человека (Коля Серга).

https://ria.ru/20201216/sundance-1589442077.html

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кино и сериалы, новости культуры, мария шукшина, тимур бекмамбетов, гоша куценко