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https://ria.ru/20201222/igrok-1590344021.html
Бекмамбетов и Куценко неожиданно представили новогодний фильм-игру
Бекмамбетов и Куценко неожиданно представили новогодний фильм-игру
Продюсер Тимур Бекмамбетов и актер Гоша Куценко выпустят новогодний фильм-игру в формате screenlife "Игрок" на интерактивной платформе в Сети, сообщила... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:19
2020-12-22T13:19
культура
кино и сериалы
новости культуры
мария шукшина
тимур бекмамбетов
гоша куценко
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Продюсер Тимур Бекмамбетов и актер Гоша Куценко выпустят новогодний фильм-игру в формате screenlife "Игрок" на интерактивной платформе в Сети, сообщила пресс-служба компании Bazelevs."29 декабря выходит комедия про карты, деньги и Новый год "Игрок" от создателей "Ёлок" с героями полюбившейся российским зрителям кинофраншизы. В главных роля в новогодней комедии снялись Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Робак, звезда сериала "Новенький" Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орёл и решка" Коля Серга", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что фильм выйдет онлайн на специальной интерактивной платформе, где зрители смогут сыграть вместе с главными героями и принять участие в розыгрыше новогодних подарков. Фильм снят в формате screenlife, действие разворачивается на экране компьютера.Фильм рассказывает о непутевом преподавателе университета Андрее (Гоша Куценко), который хочет в последний день уходящего года наладить семейные отношения и финансы. Оставшись перед Новым годом без работы, он не знает, как рассказать об этом жене (Мария Шукшина). Чтобы как-то поправить ситуацию Андрей играет в покер, но быстро понимает, что на кону не только деньги, но и отношения с женой, карьера друга (Александр Робак), будущее сына (Глеб Калюжный) и бизнес незнакомого человека (Коля Серга).
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кино и сериалы, новости культуры, мария шукшина, тимур бекмамбетов, гоша куценко

Бекмамбетов и Куценко неожиданно представили новогодний фильм-игру

13:19 22.12.2020
 
© "Bazelevs" (2020)Кадр из фильма "Игрок"
Кадр из фильма Игрок - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© "Bazelevs" (2020)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Продюсер Тимур Бекмамбетов и актер Гоша Куценко выпустят новогодний фильм-игру в формате screenlife "Игрок" на интерактивной платформе в Сети, сообщила пресс-служба компании Bazelevs.
"29 декабря выходит комедия про карты, деньги и Новый год "Игрок" от создателей "Ёлок" с героями полюбившейся российским зрителям кинофраншизы. В главных роля в новогодней комедии снялись Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Робак, звезда сериала "Новенький" Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орёл и решка" Коля Серга", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что фильм выйдет онлайн на специальной интерактивной платформе, где зрители смогут сыграть вместе с главными героями и принять участие в розыгрыше новогодних подарков. Фильм снят в формате screenlife, действие разворачивается на экране компьютера.
© "Bazelevs" (2020)Афиша фильма "Игрок"
Афиша фильма Игрок
1 из 3
Афиша фильма "Игрок"
© "Bazelevs" (2020)
© "Bazelevs" (2020)Кадр из фильма "Игрок"
Кадр из фильма Игрок
2 из 3
Кадр из фильма "Игрок"
© "Bazelevs" (2020)
© "Bazelevs" (2020)Кадр из фильма "Игрок"
Кадр из фильма Игрок
3 из 3
Кадр из фильма "Игрок"
© "Bazelevs" (2020)
1 из 3
Афиша фильма "Игрок"
© "Bazelevs" (2020)
2 из 3
Кадр из фильма "Игрок"
© "Bazelevs" (2020)
3 из 3
Кадр из фильма "Игрок"
© "Bazelevs" (2020)
"Наш фильм необычный – он снят в формате screenlife и сделан по-настоящему интерактивным, мы заложили разные игровые механики внутри кино. Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принёс нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти. Как и во всех играх, принимая то или иное решение, мы должны сделать правильный выбор, оценив, что стоит на кону", - заявил Бекмамбетов, которого процитировали в пресс-службе.
Фильм рассказывает о непутевом преподавателе университета Андрее (Гоша Куценко), который хочет в последний день уходящего года наладить семейные отношения и финансы. Оставшись перед Новым годом без работы, он не знает, как рассказать об этом жене (Мария Шукшина). Чтобы как-то поправить ситуацию Андрей играет в покер, но быстро понимает, что на кону не только деньги, но и отношения с женой, карьера друга (Александр Робак), будущее сына (Глеб Калюжный) и бизнес незнакомого человека (Коля Серга).
Афиша фильма R#J - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыМария ШукшинаТимур БекмамбетовГоша Куценко
 
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