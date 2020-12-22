https://ria.ru/20201222/gubernator-1590468829.html
Тамбовский губернатор озвучил инициативы по развитию сельских территорий
Тамбовский губернатор озвучил инициативы по развитию сельских территорий
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает необходимым скорректировать программу развития села с увеличением ее финансирования в целях... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:02
2020-12-22T21:02
2020-12-22T21:02
тамбовская область
александр никитин
российская академия наук
тамбовская область
экономика
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ТАМБОВ, 22 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает необходимым скорректировать программу развития села с увеличением ее финансирования в целях уменьшения оттока сельского населения и повышения уровня жизни, в том числе, за счет привлечения крупных инвестпроектов, поддержки малого бизнеса и предоставления льгот при строительстве жилья, сообщает пресс-служба обладминистрации.Никитин выступил во вторник на заседании президиума Российской академии наук, посвященном основным направлениям комплексного развития сельских территорий России.По его словам, одна из современных тенденций - уменьшение потребности сельского хозяйства в рабочей силе в связи с внедрением новых технологий и, соответственно, сокращение рабочих мест для квалифицированных специалистов.Глава региона напомнил. что в этом году на Тамбовщине реализуются 15 крупных проектов в АПК, предполагающих создание 400 новых рабочих мест. "Общий объем инвестиций в АПК оценивается на уровне 36 миллиардов рублей. Заработная плата в сельскохозяйственной отрасли на 10% превышает среднеобластной уровень. И это привлекательное условие для работающего населения, высококвалифицированных кадров", - сказал Никитин.Он подчеркнул, что сегодня, благодаря нацпроекту, оказывается поддержка развитию малого бизнеса на селе. Грантовая поддержка фермеров в регионе ведется с 2015 года, в результате создано более 550 рабочих мест.Еще одна возможность для привлечения кадров - обеспечение села высокоскоростным интернетом, что позволит развивать новые профессиональные специализации, в основе которых компьютерные технологии и возможность дистанционной работы, глава региона также рассказал о социальных мерах, предпринимаемых для уменьшения оттока населения из сельских территорий региона.Он также высказал мнение о необходимости увеличить долю бюджетных ассигнований по госпрограмме комплексного развития территорий в форме соцвыплат на строительство или приобретение жилья сельскому населению. "Предлагаю распространить на граждан, проживающих в селах и занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности, предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий, на которые в настоящее время имеют право только работники АПК и социальной сферы", - сказал Никитин.Он также заявил, что считает необходимым повсеместно создать информационно-консультационные организации, предоставляющие услуги в области сельского развития. "Инициатив у селян много, однако не все они могут квалифицированно сформировать предложения для вхождения в программу. Помощь в этом ускорит развитие территорий", - заключил Никитин.
https://ria.ru/20201211/kvantorium-1588828023.html
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александр никитин, российская академия наук, тамбовская область, экономика
ТАМБОВ, 22 дек — РИА Новости
. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
считает необходимым скорректировать программу развития села с увеличением ее финансирования в целях уменьшения оттока сельского населения и повышения уровня жизни, в том числе, за счет привлечения крупных инвестпроектов, поддержки малого бизнеса и предоставления льгот при строительстве жилья, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Никитин
выступил во вторник на заседании президиума Российской академии наук
, посвященном основным направлениям комплексного развития сельских территорий России.
По его словам, одна из современных тенденций - уменьшение потребности сельского хозяйства в рабочей силе в связи с внедрением новых технологий и, соответственно, сокращение рабочих мест для квалифицированных специалистов.
"По расчетам специалистов тамбовских агрохолдингов, для обработки 10 тысяч гектаров пашни вполне хватает 60 квалифицированных работников. А ранее в колхозах работали сотни человек. Как обеспечить занятость и достойную зарплату высвобождающимся специалистам? Одно из решений – привлекать в село крупные инвестиционные проекты", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Глава региона напомнил. что в этом году на Тамбовщине реализуются 15 крупных проектов в АПК, предполагающих создание 400 новых рабочих мест. "Общий объем инвестиций в АПК оценивается на уровне 36 миллиардов рублей. Заработная плата в сельскохозяйственной отрасли на 10% превышает среднеобластной уровень. И это привлекательное условие для работающего населения, высококвалифицированных кадров", - сказал Никитин.
Он подчеркнул, что сегодня, благодаря нацпроекту, оказывается поддержка развитию малого бизнеса на селе. Грантовая поддержка фермеров в регионе ведется с 2015 года, в результате создано более 550 рабочих мест.
Еще одна возможность для привлечения кадров - обеспечение села высокоскоростным интернетом, что позволит развивать новые профессиональные специализации, в основе которых компьютерные технологии и возможность дистанционной работы,
"Было бы важно дать аграрному бизнесу модели эффективно действующих предприятий, которые могли бы быть отработаны в инновационном научно-технологическом центре "Мичуринская долина", - добавил Никитин.
глава региона также рассказал о социальных мерах, предпринимаемых для уменьшения оттока населения из сельских территорий региона.
"В Тамбовской области создаются условия для обеспечения доступным и комфортным жильем. Так, за счет социальных выплат и льготных ипотечных кредитов в 2020 году улучшили жилищные условия 362 семьи. Для увеличения роста жилищного строительства на селе предлагаю предоставлять пустующие земли для жилищного строительства бесплатно", - сообщил губернатор.
Он также высказал мнение о необходимости увеличить долю бюджетных ассигнований по госпрограмме комплексного развития территорий в форме соцвыплат на строительство или приобретение жилья сельскому населению. "Предлагаю распространить на граждан, проживающих в селах и занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности, предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий, на которые в настоящее время имеют право только работники АПК и социальной сферы", - сказал Никитин.
Он также заявил, что считает необходимым повсеместно создать информационно-консультационные организации, предоставляющие услуги в области сельского развития. "Инициатив у селян много, однако не все они могут квалифицированно сформировать предложения для вхождения в программу. Помощь в этом ускорит развитие территорий", - заключил Никитин.