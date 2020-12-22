https://ria.ru/20201222/gubernator-1590468829.html

Тамбовский губернатор озвучил инициативы по развитию сельских территорий

Тамбовский губернатор озвучил инициативы по развитию сельских территорий

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает необходимым скорректировать программу развития села с увеличением ее финансирования в целях... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T21:02

2020-12-22T21:02

2020-12-22T21:02

тамбовская область

александр никитин

российская академия наук

тамбовская область

экономика

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ТАМБОВ, 22 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает необходимым скорректировать программу развития села с увеличением ее финансирования в целях уменьшения оттока сельского населения и повышения уровня жизни, в том числе, за счет привлечения крупных инвестпроектов, поддержки малого бизнеса и предоставления льгот при строительстве жилья, сообщает пресс-служба обладминистрации.Никитин выступил во вторник на заседании президиума Российской академии наук, посвященном основным направлениям комплексного развития сельских территорий России.По его словам, одна из современных тенденций - уменьшение потребности сельского хозяйства в рабочей силе в связи с внедрением новых технологий и, соответственно, сокращение рабочих мест для квалифицированных специалистов.Глава региона напомнил. что в этом году на Тамбовщине реализуются 15 крупных проектов в АПК, предполагающих создание 400 новых рабочих мест. "Общий объем инвестиций в АПК оценивается на уровне 36 миллиардов рублей. Заработная плата в сельскохозяйственной отрасли на 10% превышает среднеобластной уровень. И это привлекательное условие для работающего населения, высококвалифицированных кадров", - сказал Никитин.Он подчеркнул, что сегодня, благодаря нацпроекту, оказывается поддержка развитию малого бизнеса на селе. Грантовая поддержка фермеров в регионе ведется с 2015 года, в результате создано более 550 рабочих мест.Еще одна возможность для привлечения кадров - обеспечение села высокоскоростным интернетом, что позволит развивать новые профессиональные специализации, в основе которых компьютерные технологии и возможность дистанционной работы, глава региона также рассказал о социальных мерах, предпринимаемых для уменьшения оттока населения из сельских территорий региона.Он также высказал мнение о необходимости увеличить долю бюджетных ассигнований по госпрограмме комплексного развития территорий в форме соцвыплат на строительство или приобретение жилья сельскому населению. "Предлагаю распространить на граждан, проживающих в селах и занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности, предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий, на которые в настоящее время имеют право только работники АПК и социальной сферы", - сказал Никитин.Он также заявил, что считает необходимым повсеместно создать информационно-консультационные организации, предоставляющие услуги в области сельского развития. "Инициатив у селян много, однако не все они могут квалифицированно сформировать предложения для вхождения в программу. Помощь в этом ускорит развитие территорий", - заключил Никитин.

https://ria.ru/20201211/kvantorium-1588828023.html

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тамбовская область

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александр никитин, российская академия наук, тамбовская область, экономика