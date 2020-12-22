https://ria.ru/20201222/grudinin-1590414155.html
В ЕР оценили победу сына Грудинина на довыборах в подмосковном округе
В ЕР оценили победу сына Грудинина на довыборах в подмосковном округе
Сын бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Артем Грудинин, который шел на выборы в Подмосковье от "Единой России", доказал актуальность своей... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:50
2020-12-22T15:50
2020-12-22T15:50
сергей перминов
павел грудинин
единая россия
московская область (подмосковье)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590413090_0:484:960:1024_1920x0_80_0_0_99205008074135f3fa11a787223509f8.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сын бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Артем Грудинин, который шел на выборы в Подмосковье от "Единой России", доказал актуальность своей предвыборной программы, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, отметив, что политические взгляды не передаются по наследству.Довыборы депутата в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14 прошли 20 декабря. По результатам голосования, депутатом избран Артем Грудинин.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590413090_0:394:960:1114_1920x0_80_0_0_0432a38df0a8ce11cde9c7e8bb02914e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей перминов, павел грудинин, единая россия, московская область (подмосковье), политика