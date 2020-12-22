https://ria.ru/20201222/grudinin-1590414155.html

В ЕР оценили победу сына Грудинина на довыборах в подмосковном округе

В ЕР оценили победу сына Грудинина на довыборах в подмосковном округе

Сын бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Артем Грудинин, который шел на выборы в Подмосковье от "Единой России", доказал актуальность своей... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:50

2020-12-22T15:50

2020-12-22T15:50

сергей перминов

павел грудинин

единая россия

московская область (подмосковье)

политика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сын бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Артем Грудинин, который шел на выборы в Подмосковье от "Единой России", доказал актуальность своей предвыборной программы, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, отметив, что политические взгляды не передаются по наследству.Довыборы депутата в Совет депутатов Ленинского городского округа по одномандатному округу №14 прошли 20 декабря. По результатам голосования, депутатом избран Артем Грудинин.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей перминов, павел грудинин, единая россия, московская область (подмосковье), политика