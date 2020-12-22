https://ria.ru/20201222/greta-1590472958.html

На Москву надвигается циклон "Грета"

На Москву надвигается циклон "Грета"

Циклон "Грета" обрушит в пятницу на Москву снегопады и четверть месячной нормы осадков, сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T21:43

2020-12-22T21:43

2020-12-22T21:43

россия

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Циклон "Грета" обрушит в пятницу на Москву снегопады и четверть месячной нормы осадков, сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье - местами до 15-20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что среда в столичном регионе станет единственным относительно погожим днем на этой неделе - осадки маловероятны, из-за туч кое-где даже неуверенно выглянет солнце, что усилит процесс выхолаживания воздуха и вернет температурный фон в пределы климатической нормы. Ночью ожидается минус 7-9, днем - минус 4-6.Кроме того, по его словам, закружат метели, видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров."На дорогах снежные заносы и перемёты, что может привести к сбоям в работе наземного и авиатранспорта. Температура воздуха минус 1-3", - заявил синоптик.Он добавил, что в субботу днем ожидаются скоротечные заряды снега, если ночью около нуля, то днем температура воздуха от минус 2 до минус 4. В воскресенье кое-где не исключен небольшой снег, похолодает под утро до минус 8-10, днем минус 5-7. "В общем, на ближайшие выходные природа создаст идеальные условия погоды для прогулок на свежем воздухе и зимних видов спорта", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20201222/pogoda-1590407133.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/peterburg-1590282545.html

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россия, погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество