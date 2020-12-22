https://ria.ru/20201222/greta-1590472958.html
На Москву надвигается циклон "Грета"
На Москву надвигается циклон "Грета"
Циклон "Грета" обрушит в пятницу на Москву снегопады и четверть месячной нормы осадков, сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:43
2020-12-22T21:43
2020-12-22T21:43
россия
погода
евгений тишковец
москва
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общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Циклон "Грета" обрушит в пятницу на Москву снегопады и четверть месячной нормы осадков, сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье - местами до 15-20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что среда в столичном регионе станет единственным относительно погожим днем на этой неделе - осадки маловероятны, из-за туч кое-где даже неуверенно выглянет солнце, что усилит процесс выхолаживания воздуха и вернет температурный фон в пределы климатической нормы. Ночью ожидается минус 7-9, днем - минус 4-6.Кроме того, по его словам, закружат метели, видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров."На дорогах снежные заносы и перемёты, что может привести к сбоям в работе наземного и авиатранспорта. Температура воздуха минус 1-3", - заявил синоптик.Он добавил, что в субботу днем ожидаются скоротечные заряды снега, если ночью около нуля, то днем температура воздуха от минус 2 до минус 4. В воскресенье кое-где не исключен небольшой снег, похолодает под утро до минус 8-10, днем минус 5-7. "В общем, на ближайшие выходные природа создаст идеальные условия погоды для прогулок на свежем воздухе и зимних видов спорта", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20201222/pogoda-1590407133.html
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россия, погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Циклон "Грета" обрушит в пятницу на Москву
снегопады и четверть месячной нормы осадков, сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье
- местами до 15-20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что среда в столичном регионе станет единственным относительно погожим днем на этой неделе - осадки маловероятны, из-за туч кое-где даже неуверенно выглянет солнце, что усилит процесс выхолаживания воздуха и вернет температурный фон в пределы климатической нормы. Ночью ожидается минус 7-9, днем - минус 4-6.
"В четверг, с приближением атмосферного фронта с запада, небо нахмурится, и начнется снег. Днем около минус 5. Снежный покров подрастет с 6 до 8 сантиметров. Существенное ухудшение метеоусловий произойдет в пятницу, когда через Москву пройдет маршрут непредсказуемой "Греты" - североатлантического циклона. "Грета" обрушит на столицу обильные снегопады и четверть месячной нормы осадков, в результате чего сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье - местами до 15-20 сантиметров", - сообщил Тишковец.
Кроме того, по его словам, закружат метели, видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров.
"На дорогах снежные заносы и перемёты, что может привести к сбоям в работе наземного и авиатранспорта. Температура воздуха минус 1-3", - заявил синоптик.
Он добавил, что в субботу днем ожидаются скоротечные заряды снега, если ночью около нуля, то днем температура воздуха от минус 2 до минус 4. В воскресенье кое-где не исключен небольшой снег, похолодает под утро до минус 8-10, днем минус 5-7. "В общем, на ближайшие выходные природа создаст идеальные условия погоды для прогулок на свежем воздухе и зимних видов спорта", - заключил Тишковец.