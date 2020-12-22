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На Москву надвигается циклон "Грета"
На Москву надвигается циклон "Грета"
Циклон "Грета" обрушит в пятницу на Москву снегопады и четверть месячной нормы осадков, сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T21:43
2020-12-22T21:43
россия
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Циклон "Грета" обрушит в пятницу на Москву снегопады и четверть месячной нормы осадков, сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье - местами до 15-20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что среда в столичном регионе станет единственным относительно погожим днем на этой неделе - осадки маловероятны, из-за туч кое-где даже неуверенно выглянет солнце, что усилит процесс выхолаживания воздуха и вернет температурный фон в пределы климатической нормы. Ночью ожидается минус 7-9, днем - минус 4-6.Кроме того, по его словам, закружат метели, видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров."На дорогах снежные заносы и перемёты, что может привести к сбоям в работе наземного и авиатранспорта. Температура воздуха минус 1-3", - заявил синоптик.Он добавил, что в субботу днем ожидаются скоротечные заряды снега, если ночью около нуля, то днем температура воздуха от минус 2 до минус 4. В воскресенье кое-где не исключен небольшой снег, похолодает под утро до минус 8-10, днем минус 5-7. "В общем, на ближайшие выходные природа создаст идеальные условия погоды для прогулок на свежем воздухе и зимних видов спорта", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20201222/pogoda-1590407133.html
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россия, погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

На Москву надвигается циклон "Грета"

21:43 22.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовогодняя инсталляция в парке "Зарядье" в Москве
Новогодняя инсталляция в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Циклон "Грета" обрушит в пятницу на Москву снегопады и четверть месячной нормы осадков, сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье - местами до 15-20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что среда в столичном регионе станет единственным относительно погожим днем на этой неделе - осадки маловероятны, из-за туч кое-где даже неуверенно выглянет солнце, что усилит процесс выхолаживания воздуха и вернет температурный фон в пределы климатической нормы. Ночью ожидается минус 7-9, днем - минус 4-6.
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"В четверг, с приближением атмосферного фронта с запада, небо нахмурится, и начнется снег. Днем около минус 5. Снежный покров подрастет с 6 до 8 сантиметров. Существенное ухудшение метеоусловий произойдет в пятницу, когда через Москву пройдет маршрут непредсказуемой "Греты" - североатлантического циклона. "Грета" обрушит на столицу обильные снегопады и четверть месячной нормы осадков, в результате чего сугробы в городе к выходным вырастут до 10-15 сантиметров, в Подмосковье - местами до 15-20 сантиметров", - сообщил Тишковец.

Кроме того, по его словам, закружат метели, видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров.
"На дорогах снежные заносы и перемёты, что может привести к сбоям в работе наземного и авиатранспорта. Температура воздуха минус 1-3", - заявил синоптик.
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Он добавил, что в субботу днем ожидаются скоротечные заряды снега, если ночью около нуля, то днем температура воздуха от минус 2 до минус 4. В воскресенье кое-где не исключен небольшой снег, похолодает под утро до минус 8-10, днем минус 5-7. "В общем, на ближайшие выходные природа создаст идеальные условия погоды для прогулок на свежем воздухе и зимних видов спорта", - заключил Тишковец.
 
РоссияПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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