https://ria.ru/20201222/grazhdanstvo-1590393325.html
Путин подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев
Путин подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:20
2020-12-22T14:20
2020-12-22T14:25
совет федерации рф
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владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".Теперь новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата становится выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/grazhdanstvo-1587486345.html
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совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика