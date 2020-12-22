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Путин подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев
Путин подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:20
2020-12-22T14:25
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".Теперь новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата становится выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.
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совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, политика

Путин подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев

14:20 22.12.2020 (обновлено: 14:25 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте РФ.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Теперь новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата становится выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.
Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:34
"Все по-честному": Володин о запрете на второе гражданство госслужащим
 
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