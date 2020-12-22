Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/gramota-1590478765.html
Путин наградил московских медиков за борьбу с COVID-19
Путин наградил московских медиков за борьбу с COVID-19
Президент России подписал распоряжение о награждении Почетной грамотой президента РФ московских медработников, соответствующее распоряжение опубликовано во... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T22:57
2020-12-22T22:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_c07cfd775a6ae64af784824430433cbf.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России подписал распоряжение о награждении Почетной грамотой президента РФ московских медработников, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале правовой информации.Почетной грамотой будут награждены замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, замдиректора "Центра медицинской инспекции Департамента здравоохранения Москвы" Ольга Гавриленко, начальник отдела "Диагностического центра Департамента здравоохранения Москвы" Елена Григоренко, начальник отдела "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы" Денис Ким.Также Путин наградил замначальника управления правового обеспечения департамента здравоохранения Москвы Елену Киселеву, замдиректора "Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения" Наталью Кофф, главного специалиста отдела управления организации стационарной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Любовь Унмут и других сотрудников, внесшим вклад в борьбу с COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_bae117caa093dd108d8f4c90b12ed3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, москва

Путин наградил московских медиков за борьбу с COVID-19

22:57 22.12.2020 (обновлено: 22:58 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России подписал распоряжение о награждении Почетной грамотой президента РФ московских медработников, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале правовой информации.
Почетной грамотой будут награждены замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, замдиректора "Центра медицинской инспекции Департамента здравоохранения Москвы" Ольга Гавриленко, начальник отдела "Диагностического центра Департамента здравоохранения Москвы" Елена Григоренко, начальник отдела "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы" Денис Ким.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

"За большой вклад в организацию по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить Почетной грамотой Президента РФ Гавриленко Ольгу Федоровну... Гаджиеву Саиду Мердановну... Григоренко Елену Станиславовну... Кима Дениса Алексеевича", - говорится в тексте распоряжения.

Также Путин наградил замначальника управления правового обеспечения департамента здравоохранения Москвы Елену Киселеву, замдиректора "Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения" Наталью Кофф, главного специалиста отдела управления организации стационарной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Любовь Унмут и других сотрудников, внесшим вклад в борьбу с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
05:20Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
Лента новостейМолния