https://ria.ru/20201222/gramota-1590478765.html

Путин наградил московских медиков за борьбу с COVID-19

Путин наградил московских медиков за борьбу с COVID-19

Президент России подписал распоряжение о награждении Почетной грамотой президента РФ московских медработников, соответствующее распоряжение опубликовано во... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T22:57

2020-12-22T22:57

2020-12-22T22:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_c07cfd775a6ae64af784824430433cbf.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России подписал распоряжение о награждении Почетной грамотой президента РФ московских медработников, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале правовой информации.Почетной грамотой будут награждены замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, замдиректора "Центра медицинской инспекции Департамента здравоохранения Москвы" Ольга Гавриленко, начальник отдела "Диагностического центра Департамента здравоохранения Москвы" Елена Григоренко, начальник отдела "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы" Денис Ким.Также Путин наградил замначальника управления правового обеспечения департамента здравоохранения Москвы Елену Киселеву, замдиректора "Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения" Наталью Кофф, главного специалиста отдела управления организации стационарной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Любовь Унмут и других сотрудников, внесшим вклад в борьбу с COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, москва