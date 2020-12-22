Путин наградил московских медиков за борьбу с COVID-19
22:57 22.12.2020 (обновлено: 22:58 22.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России подписал распоряжение о награждении Почетной грамотой президента РФ московских медработников, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале правовой информации.
Почетной грамотой будут награждены замруководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, замдиректора "Центра медицинской инспекции Департамента здравоохранения Москвы" Ольга Гавриленко, начальник отдела "Диагностического центра Департамента здравоохранения Москвы" Елена Григоренко, начальник отдела "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы" Денис Ким.
"За большой вклад в организацию по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции наградить Почетной грамотой Президента РФ Гавриленко Ольгу Федоровну... Гаджиеву Саиду Мердановну... Григоренко Елену Станиславовну... Кима Дениса Алексеевича", - говорится в тексте распоряжения.
Также Путин наградил замначальника управления правового обеспечения департамента здравоохранения Москвы Елену Киселеву, замдиректора "Московского центра аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения" Наталью Кофф, главного специалиста отдела управления организации стационарной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Любовь Унмут и других сотрудников, внесшим вклад в борьбу с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.