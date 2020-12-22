https://ria.ru/20201222/gospitalizatsii-1590424971.html
Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19 в Москве
Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19 в Москве
На прошлой неделе в Москве наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом на 12%, сейчас наблюдается рост 5%, увеличилось количество госпитализированных,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:34
2020-12-22T16:34
2020-12-22T16:43
сергей собянин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На прошлой неделе в Москве наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом на 12%, сейчас наблюдается рост 5%, увеличилось количество госпитализированных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Собянин отметил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них 30% свободно."Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество