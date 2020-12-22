https://ria.ru/20201222/gospitalizatsii-1590424971.html

Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19 в Москве

Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19 в Москве

На прошлой неделе в Москве наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом на 12%, сейчас наблюдается рост 5%, увеличилось количество госпитализированных,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:34

2020-12-22T16:34

2020-12-22T16:43

сергей собянин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На прошлой неделе в Москве наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом на 12%, сейчас наблюдается рост 5%, увеличилось количество госпитализированных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Собянин отметил, что в настоящее время задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них 30% свободно."Так что система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201222/temp-1590408081.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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