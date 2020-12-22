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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201222/goneniya-1590412920.html
В России предложили принять Международную конвенцию защиты прав верующих
В России предложили принять Международную конвенцию защиты прав верующих
Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) выступила за принятие Международной конвенции о защите прав верующих с учетом усиливающихся гонений на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:43
2020-12-22T15:43
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) выступила за принятие Международной конвенции о защите прав верующих с учетом усиливающихся гонений на христиан и представителей других религий в мире, сообщил во вторник РИА Новости председатель РАРС Сергей Мельников."Нарушения прав верующих на разных уровнях являются одним из наиболее массовых нарушений прав человека в современном мире… Стоит поставить вопрос о принятии на международном уровне Международной конвенции о защите прав верующих, которая была бы уже юридически обязывающим документом для государств, которые ее ратифицируют", - сказал Мельников.Он пояснил, что в настоящее время действует международная "Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений", принятая резолюцией Генассамблеи ООН 25 ноября 1981 года, однако этот документ не носит характер обязательного.По словам Мельникова, гонения и притеснения верующих в мире условно можно разделить на три группы или уровня. Первая группа – это случаи прямого физического насилия, убийства, теракты, которые регулярно происходят в странах Ближнего Востока, Африки и в других регионах планеты.Второй уровень - это случаи дискриминации верующих со стороны государств. Например, в Индии, где нарушаются права христиан и мусульман, также в Китае, Пакистане, Иране. Так, в Пакистане за последний год около 80 человек были арестованы по закону "о богохульстве" и более 20 приговорены к смертной казни, отметил эксперт."Третья группа самая массовая – это когда речь идет о доминировании либеральных ценностей в странах "большого Запада", когда государствами поддерживаются принципы, неприемлемые для верующих – эвтаназия, трансгендерная идеология и так далее. Сейчас власти зачастую принимают законы, которые предусматривают ответственность вплоть до уголовной за несогласие верующих с либеральными ценностями", - добавил собеседник агентства.
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новости - религия и мировоззрение, генеральная ассамблея оон

В России предложили принять Международную конвенцию защиты прав верующих

15:43 22.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСожженные коптские храмы в провинции Минья в Египте
Сожженные коптские храмы в провинции Минья в Египте - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) выступила за принятие Международной конвенции о защите прав верующих с учетом усиливающихся гонений на христиан и представителей других религий в мире, сообщил во вторник РИА Новости председатель РАРС Сергей Мельников.
"Нарушения прав верующих на разных уровнях являются одним из наиболее массовых нарушений прав человека в современном мире… Стоит поставить вопрос о принятии на международном уровне Международной конвенции о защите прав верующих, которая была бы уже юридически обязывающим документом для государств, которые ее ратифицируют", - сказал Мельников.
Он пояснил, что в настоящее время действует международная "Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений", принятая резолюцией Генассамблеи ООН 25 ноября 1981 года, однако этот документ не носит характер обязательного.
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Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на гонения на христиан в Африке
По словам Мельникова, гонения и притеснения верующих в мире условно можно разделить на три группы или уровня. Первая группа – это случаи прямого физического насилия, убийства, теракты, которые регулярно происходят в странах Ближнего Востока, Африки и в других регионах планеты.
Второй уровень - это случаи дискриминации верующих со стороны государств. Например, в Индии, где нарушаются права христиан и мусульман, также в Китае, Пакистане, Иране. Так, в Пакистане за последний год около 80 человек были арестованы по закону "о богохульстве" и более 20 приговорены к смертной казни, отметил эксперт.
"Третья группа самая массовая – это когда речь идет о доминировании либеральных ценностей в странах "большого Запада", когда государствами поддерживаются принципы, неприемлемые для верующих – эвтаназия, трансгендерная идеология и так далее. Сейчас власти зачастую принимают законы, которые предусматривают ответственность вплоть до уголовной за несогласие верующих с либеральными ценностями", - добавил собеседник агентства.
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