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Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты отложили до 1 апреля
Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты отложили до 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал закон, который откладывает на три месяца обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:09
2020-12-22T17:09
2020-12-22T17:09
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который откладывает на три месяца обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ переносит с 1 января на 1 апреля 2021 года срок обязательной предустановки российского ПО на продаваемые в России отдельные виды технически сложных товаров. При этом на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в РФ или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года.Закон также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. При этом правительство РФ будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В конце марта текущего года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года. Президиум правкомиссии одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV, сообщило 8 декабря Минцифры.При подготовке перечня в министерство поступило порядка 100 заявлений от производителей ПО. К предустановке было рекомендовано ПО, которое пользуется спросом у россиян. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирует "Яндекс", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "соцсети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис госуслуг и платежная система "Мир".
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россия, владимир путин, технологии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, который откладывает на три месяца обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ переносит с 1 января на 1 апреля 2021 года срок обязательной предустановки российского ПО на продаваемые в России отдельные виды технически сложных товаров. При этом на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС
- Белоруссии
, Казахстане
, Армении
или Киргизии
. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.
Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в РФ или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года.
Закон также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. При этом правительство РФ будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
В 2019 году Госдума
приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В конце марта текущего года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года. Президиум правкомиссии одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV, сообщило 8 декабря Минцифры.
При подготовке перечня в министерство поступило порядка 100 заявлений от производителей ПО. К предустановке было рекомендовано ПО, которое пользуется спросом у россиян. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирует "Яндекс", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "соцсети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис госуслуг и платежная система "Мир".