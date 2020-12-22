https://ria.ru/20201222/gadzhety-1590434778.html

Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты отложили до 1 апреля

Обязательную предустановку российского ПО на гаджеты отложили до 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который откладывает на три месяца обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:09

2020-12-22T17:09

2020-12-22T17:09

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который откладывает на три месяца обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ переносит с 1 января на 1 апреля 2021 года срок обязательной предустановки российского ПО на продаваемые в России отдельные виды технически сложных товаров. При этом на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведенное в других странах ЕАЭС - Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.Предварительно установленное ПО для доступа к информации на интернет-сайтах должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином и произведенной в РФ или других странах ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года.Закон также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. При этом правительство РФ будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Закон должен будет вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В конце марта текущего года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года. Президиум правкомиссии одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV, сообщило 8 декабря Минцифры.При подготовке перечня в министерство поступило порядка 100 заявлений от производителей ПО. К предустановке было рекомендовано ПО, которое пользуется спросом у россиян. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирует "Яндекс", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "соцсети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис госуслуг и платежная система "Мир".

https://ria.ru/20201222/televidenie-1590318797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, технологии