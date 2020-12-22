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Хасан ат-Тавади: верим, что ЧМ по футболу пройдет уже в постковидном мире

Хасан ат-Тавади: верим, что ЧМ по футболу пройдет уже в постковидном мире

До проведения первого в арабском мире и первого "зимнего" чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре, остается ровно два года. Финальный матч... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:00

2020-12-22T12:00

2020-12-22T12:00

катар

интервью

футбол

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До проведения первого в арабском мире и первого "зимнего" чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре, остается ровно два года. Финальный матч первенства запланирован на 18 декабря 2022 года, когда в Катаре будут отмечать Национальный день. Повлияла ли пандемия коронавируса на его подготовку, не готовят ли его организаторы на всякий случай виртуальный вариант чемпионата и не собираются ли его переносить, если пандемию к началу мундиаля победить не удастся, будет ли доступной для рядовых болельщиков из разных стран поездка на ЧМ в Катар, который известен высокими уровнем жизни и ценами, что ценного из предыдущего чемпионата в России вынесли организаторы ЧМ в Катаре – об этом за два года до финала футбольного первенства планеты в аравийской пустыне корреспонденту РИА Новости в Катаре Юлии Троицкой рассказал генеральный секретарь Высшего комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан ат-Тавади.– Рассматривает ли комитет возможность проведения чемпионата мира по футболу в Катаре частично или полностью в виртуальном формате или изменение его формата, если ситуация с пандемией коронавируса продолжится?– Мы планируем провести чемпионат мира по футболу в 2022 году в соответствии с первоначальными планами как с точки зрения развития инфраструктуры турнира, так и с точки зрения обслуживания болельщиков и игроков. К счастью, до начала чемпионата осталось почти два года. Учитывая достигнутый нами прогресс, тестовые мероприятия, которые мы запланировали на 2021 год, и новости о появлении эффективной вакцины, мы испытываем осторожный оптимизм в отношении того, что проведем чемпионат мира по футболу в Катаре все-таки в посткоронавирусном мире.– Как повлияли 2020 год и пандемия коронавируса на подготовку к чемпионату?– Несмотря на пандемию COVID-19, мы придерживаемся тех же графика и бюджета, когда речь идет о сдаче объектов инфраструктуры к чемпионату и операционной деятельности, необходимых для проведения первого чемпионата мира по футболу на Ближнем Востоке и в арабском мире. Мы с гордостью можем сказать, что на сегодняшний день все приготовления идут по графику и построено 90% инфраструктуры для чемпионата. Четыре стадиона полностью готовы к работе, остальные четыре тоже будут готовы задолго до начала турнира.Нам пришлось адаптироваться в последнее время, как каждому человеку и каждой организации по всему миру. Мы внедрили упреждающую и надежную стратегию предотвращения и смягчения последствий пандемии на раннем этапе, что в значительной степени способствовало сокращению распространения вируса среди сотрудников на проектах ЧМ-2022 при минимальном влиянии на темп работы, чтобы гарантировать неизменность нашего общего графика. Это включало принятие всех необходимых мер предосторожности для рабочих в соответствии с мерами профилактики COVID-19 и временными принципами, рекомендованными министерством здравоохранения Катара.То ограниченное влияние пандемии, которое ощущается на проектах Катара к 2022 году, и задействованный в них персонал во многом объясняются быстрой реакцией Высшего комитета по проведению чемпионата и отделом социального обеспечения, который заботится о 19 тысячах работников, задействованных в проектах по подготовке мирового первенства в Катаре, а также министерства общественного здравоохранения Катара, которое образцово справилось с пандемией на национальном уровне.К примеру, маски и дезинфицирующие средства имеются на всех проектах ЧМ-2022, температура у рабочих измеряется дважды в день. На всех объектах проведения чемпионата мира по футболу в Катаре установлены 1000 индивидуальных изоляторов для размещения на карантин, посещения строительных площадок посторонними были запрещены, на всех площадках для рабочих проводились обучающие занятия для минимизации распространения вируса. Кроме того, работники с хроническими заболеваниями и лица старше 55 лет временно исключены из проектов из-за их уязвимости к COVID-19, но они продолжают получать зарплату в соответствии с политикой правительства Катара.Случаи заражения COVID-19 по-прежнему контролируются в проектах ЧМ-2022 на ежедневной основе, и мы по-прежнему уверены в нашей способности адаптироваться к новым обстоятельствам, чтобы гарантировать завершение строительства необходимой инфраструктуры раньше срока и возможность принять болельщиков в Катаре в 2022 году.– Какие основные моменты подготовки к чемпионату запланированы на 2021 год и непременно должны быть выполнены?– Для нас это будет напряженный и захватывающий год, полный этапов подготовки чемпионата мира по футболу и футбольных событий. В следующем году мы планируем открыть еще три стадиона – Аль-Бейт, Аль-Тумама и Рас-Абу-Абуд, поскольку основное внимание в настоящее время смещается со сдачи инфраструктуры на проведение турниров и обслуживание болельщиков. Мы очень рады принять у себя важные международные турниры ФИФА, такие как Клубный чемпионат мира ФИФА и Кубок арабских стран ФИФА в 2021 году, оба из которых являются отличной возможностью для проверки инфраструктуры и привлечения болельщиков со всего мира.В Кубке арабских стран ФИФА примут участие 22 национальные сборные из арабского мира, игры будут проходить в тех же местах и в те же сроки, что и чемпионат мира по футболу 2022 года. Это дает нам прекрасную возможность рассказать игрокам, болельщикам и официальным лицам о том, что ждет нас в 2022 году.Принятие 22 национальных команд будет для нас важным и намного более сложным испытанием, чем традиционные контрольные соревнования в рамках Кубка мира. Мы уверены, что все участники Кубка арабских стран получат удовольствие от турнира, а мы сможем протестировать все аспекты наших турнирных планов, чтобы убедиться в будущем успехе 2022 года.– Могут ли на фоне пандемии быть введены такие требования к желающим приехать на чемпионат, как обязательное подтверждение о сделанной прививке от COVID-19, своеобразный сертификат здоровья?– Как я упоминал ранее, до чемпионата мира по футболу в Катаре еще два года, и в настоящее время начинается процесс вакцинации после разработки ряда многообещающих вакцин, поэтому мы с осторожным оптимизмом рассчитываем на проведение чемпионата мира по футболу в Катаре уже после завершения пандемии COVID-19.– Делали ли расчеты в комитете, в какую сумму в среднем может обойтись посещение чемпионата в Катаре для болельщиков? Как известно, Катар считается дорогой страной, будет ли посещение чемпионата в Катаре доступно для людей с не очень высокими доходами или расчет делается на более обеспеченных людей? Есть ли вероятность, что меры против коронавируса могут сделать затраты на проведение чемпионата более высокими, и само посещение чемпионата более дорогим?– В свете пандемии COVID-19 и экономических трудностей, которые она вызвала у многих людей, мы еще больше осознаем важность обеспечения доступного по средствам чемпионата мира по футболу для всех, кто посетит его в 2022 году, и обязуемся обеспечить это. Турнир также станет одним из первых по-настоящему глобальных мероприятий в мире после COVID-19 и снова объединит людей, чтобы отпраздновать любовь к футболу, поэтому необходимо сделать его доступным каждому.Для этого мы тесно сотрудничаем со всеми заинтересованными сторонами и партнерами по проведению мундиаля. В частности, болельщикам будет доступен ряд вариантов размещения на любой бюджет: от 3-5-звездочных отелей, круизных лайнеров, курсирующих возле катарского побережья на время чемпионата, до кемпингов-шатров в пустыне или частных жилых домов и другого сдаваемого в краткосрочную аренду жилья. У нас хороший послужной список в этом отношении – болельщики со всего мира, приехавшие в Доху на Клубный чемпионат мира по футболу в декабре 2019 года, воочию убедились в разумных ценах на все услуги: от еды и напитков до авиабилетов и отелей. Несмотря на трудное время, в которое мы живем, мы сделаем так, чтобы посещение чемпионата 2022 года было доступным для всех.– Остается два года до начала чемпионата. Станет ли Катар другим за это время? Как с внешней точки зрения сейчас в стране повсюду идут строительство и реконструкции, так и с внутренней, как известно, Катар по-прежнему остается довольно консервативным государством, что заранее отпугивает некоторых болельщиков, которые любят свободу и атмосферу веселья и легкой анархии.– Катар действительно пережил значительное развитие с тех пор, как мы выиграли право на проведение чемпионата мира по футболу, и это одна из причин, по которой мы решили подать заявку на участие в турнире. Мы всегда признавали способность чемпионата служить катализатором, который может поддерживать рост местной экономики, а также ускорять масштабные инфраструктурные и государственные проекты, изложенные в национальном видении развития Катара до 2030 года, нацеленные на преобразование страны в передовое государство.Например, новые дороги и другие проекты развития национальной транспортной инфраструктуры, в том числе международный аэропорт Хамад и метрополитен Дохи, не только будут соответствовать требованиям проведения чемпионата мира по футболу, но и уже приносят пользу обществу и будут продолжать служить многим поколениям после 2022 года.Местные жители получат новые развлекательные, коммерческие и спортивные объекты, включая больницы, отели, школы, торговые центры, мечети и другие объекты, многие из которых уже приносят пользу. Все эти элементы в совокупности являются ключевыми в наследии, которое оставит турнир.Что касается образа Катара как консервативной страны, как мы заметили во время предыдущих чемпионатов мира по футболу, а именно в России в 2018 году, проведение турнира – это уникальная возможность разрушить барьеры и укрепить взаимопонимание между культурами всего мира. Для нас чемпионат мира по футболу в 2022 году станет платформой, которая соединит Восток и Запад, предоставив болельщикам со всего мира возможность выразить свои общие человеческие ценности и страсть к футболу.В 2022 году здесь будут рады всем – мы приглашаем всех поклонников футбола приехать, чтобы узнать о нашей богатой культуре и испытать наше знаменитое гостеприимство из первых рук. Люди смогут увидеть музеи мирового класса и традиционные базары Катара, отведать традиционную уличную еду или поесть в ресторанах изысканной кухни, а также максимально использовать фан-зоны, пляжи, заняться водными видами спорта и совершить вояж в пустыню.Благодаря компактному характеру турнира наполненная футболом атмосфера заполнит каждый уголок страны, обеспечивая незабываемые впечатления для каждого болельщика, который приедет сюда в 2022 году.Как мы видели во время клубного чемпионата мира по футболу в Катаре в 2019 году, тысячи футбольных фанатов со всего мира погрузились в культуру Катара, смешались с местным обществом и испытали гостеприимство Катара, узнали о его наследии, культуре, природе. И именно с этим опытом каждый, кто приедет в 2022 году, покинет страну.– Какими вы видите основные вызовы, связанные с чемпионатом, которые предстоит решить? И как вы их собираетесь решать? В частности, как будет решен вопрос размещения всех желающих приехать на чемпионат или пробок на дорогах, которые итак беспокоят живущих в Катаре, когда население Катара за короткое время увеличится чуть ли не на половину?– Мы рассматриваем компактный характер Кубка мира в Катаре скорее как возможность, чем как вызов. Это будет самый компактный формат проведения чемпионата в современной истории чемпионатов мира по футболу, и, без сомнения, он будет великолепным.На протяжении 28-дневного турнира болельщики, команды, официальные лица, представители СМИ будут находиться рядом с транспортной, жилой и спортивной инфраструктурой. Это будет грандиозный фестиваль футбола, который принесет пользу спорту и интересный опыт.Игроки будут оставаться в базовом лагере одной команды без необходимости перелетов из одного города-организатора в другой, что положительно скажется на восстановлении после тренировок и матчей и повысит футбольные результаты, что приведет к более соревновательному турниру. У болельщиков будет уникальная возможность посещать более одного матча в день во время групповых этапов, при этом изучая культуру и достопримечательности страны.Как уже упоминалось, мы работаем над различными инициативами, чтобы обеспечить ряд вариантов размещения на любой бюджет. Внутри Дохи будет очень комфортно с точки зрения перемещения болельщиков. Международный аэропорт Хамада к 2022 году будет значительно расширен и сможет принимать до 50 миллионов пассажиров в год. Ультрасовременное метро Дохи и пригородов уже построено с тремя линиями и 37 станциями, полностью готовыми к эксплуатации. Оно соединит семь из восьми стадионов – будь то прямые линии или короткие маршруты с пересадками – а также фан-зоны и другие достопримечательности, что позволит очень легко перемещаться между матчами, достопримечательностями и различными мероприятиями по всей стране.Этот компактный формат будет означать, что вся страна станет одним большим фестивалем футбола и праздника с атмосферой, которая заряжает волнением и захватывающим дух культурным опытом, поскольку болельщики, поддерживающие команды во всех группах, будут оставаться в одном месте и праздновать вместе.– Представители комитета часто упоминают, что чемпионат в России прошел на очень высоком уровне, и Катару предстоит устроить его не хуже. Что именно катарским представителям понравилось во время чемпионата в России, и какой конкретно российский опыт вы хотели бы перенять? В частности, представители комитета не раз упоминали российскую идею с паспортами болельщиков, будет ли она воплощена в Катаре и в каком виде? Какие еще вещи могут быть взяты из российского опыта и применены во время чемпионата в Катаре?– Чемпионат в России в 2018 году был очень хорошо организованным турниром, который подарил болельщикам незабываемый опыт и увлекательный футбол. Организация просмотра матчей на стадионах была безупречной, а движение внутри и между городами-организаторами было плавным. Точно так же услуги команд и делегаций были организованы исключительно – логистика, безопасность, обучение, средства массовой информации и вещание работали как одна хорошо сбалансированная система.Мы отправили официальную делегацию из более чем 180 человек, чтобы узнать об опыте России в 2018 году, собрать знания, применить передовой опыт, обобщить полученные уроки и отразить их в наших планах по проведению турнира. Нам удалось многому научиться, и мы вместе с нашими партнерами по проведению ЧМ продолжаем поддерживать связь с российскими государственными структурами, когда речь идет о передаче и обмене знаниями.Мы будем применять передовой опыт, полученный в России, в наших собственных планах проведения турнира, что в сочетании с нашей уникальной концепцией компактного чемпионата и опытом проведения мероприятий приведет к тому, что чемпионат мира FIFA станет еще более впечатляющим.Мы планируем реализовать аналогичную паспорту болельщика модель в 2022 году. Она оказалась очень эффективной для болельщиков, местного оргкомитета и ФИФА в России в 2018 году во многих отношениях – от упрощения иммиграционных процедур и безопасности до удобного использования общественного транспорта внутри страны, посещения культурных достопримечательностей и, конечно же, посещения матчей. Болельщики, как оказалось, так полюбили свои специальные паспорта, что я видел, как тысячи людей носили их даже в нематчевые дни – это было то, чем они гордились. Он также стал прекрасным сувениром для футбольных фанатов, который они навсегда сохранят.– Собирается ли Катар привлечь тех российских специалистов, которые были задействованы в подготовке чемпионата в России? В каких отраслях это могут быть специалисты?– Наша команда всегда была многонациональной, объединенной глобальным духом. Специалисты, представляющие более 50 национальностей, работают с нами над подготовкой к первому чемпионату мира по футболу ФИФА на Ближнем Востоке, и мы рады, что у нас есть коллеги из России. Более 40 российских специалистов работают с нами в различных отделах, включая безопасность, подготовку к турнирам, операционную деятельность в стране пребывания, маркетинг и коммуникации.В Катаре также проживает значительная русскоговорящая община, поэтому я не сомневаюсь, что каждый российский футбольный болельщик, переживший такое невероятное глобальное событие, как чемпионат мира по футболу в 2018 году, проведет незабываемое время и здесь, в Катаре, в 2022 году. Они смогут заново пережить грандиозное событие, почувствовать сходство между двумя последовательными чемпионатами мира, а также насладиться и отметить различия и сходства между нашими культурами и любовь к игре.

https://rsport.ria.ru/20201218/futbol-1589966487.html

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катар, интервью, футбол