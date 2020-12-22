https://ria.ru/20201222/feyki-1590328448.html
Эксперты спрогнозировали двукратный рост фейков в интернете
Эксперты спрогнозировали двукратный рост фейков в интернете
Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили более 33 тысяч фейков в сети с марта 2020 года, большинство из них - о коронавирусе,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:08
2020-12-22T10:08
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили более 33 тысяч фейков в сети с марта 2020 года, большинство из них - о коронавирусе, рассказала РИА Новости член Общественной палаты РФ, директор центра Екатерина Мизулина, спрогнозировав в 2021 году двукратный рост недостоверных сообщений.Ранее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что с начала 2020 года в ведомство поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобные сведения. При этом Роскомнадзор отмечает, что обычно у российских площадок на это уходит от нескольких минут до нескольких часов, реакция же иностранных площадок не столь оперативная: порой фейки вообще не удаляются.Как показал мониторинг, фейковые сообщения чаще всего распространялись в WhatsApp, Youtube, Viber, Tik Tok, Telegram, Instagram и Одноклассниках."По данным опроса, проведенного Лигой безопасного интернета, в декабре 2020 года более 82% граждан сталкивались с недостоверными публикациями. При этом 71% заявили о том, что поверили полученной недостоверной информации в соцсетях и на видеохостингах, 88% говорят о том, что не стали сомневаться в информации, которую им переслали близкие и знакомые в мессенджерах", - отметила Мизулина.Эксперты Лиги безопасного интернета полагают, что в результате комплексного реформирования законодательства существенно снизилось число фейков, которые распространяют отдельные физические лица, а также СМИ. Количество таких фейков в результате принятия закона снизилось примерно на 40%. При этом выросло число недостоверных сообщений, которые распространяются под видом достоверных профессиональными провокаторами и лицами, подпадающими под определение иностранных агентов. Важным шагом для противодействия подобным фейкам, как подчеркнула общественница, должно стать совершенствование законодательства об иноагентах.Кроме того, в 2021 году эксперты предполагают двукратный рост числа фейков. Связано это, в первую очередь, с предстоящими в следующем году выборами депутатов Государственной думы России.Работой по выявлению фейков о вирусе в сети занимаются 126 волонтеров Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета. Задача волонтеров - найти фейковые сообщения и отправить жалобы в администрацию социальных сетей или мессенджеров. Самые громкие факты распространения дезинформации волонтеры передают в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20201222/youtube-1590318247.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одноклассники, viber, telegram (приложение), whatsapp inc., генеральная прокуратура рф, технологии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили более 33 тысяч фейков в сети с марта 2020 года, большинство из них - о коронавирусе, рассказала РИА Новости член Общественной палаты РФ, директор центра Екатерина Мизулина, спрогнозировав в 2021 году двукратный рост недостоверных сообщений.
Ранее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что с начала 2020 года в ведомство поступили требования Генпрокуратуры
России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобные сведения. При этом Роскомнадзор
отмечает, что обычно у российских площадок на это уходит от нескольких минут до нескольких часов, реакция же иностранных площадок не столь оперативная: порой фейки вообще не удаляются.
"За 9 месяцев работы по мониторингу фейковой информации волонтерами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружено 33 тысячи недостоверных сообщений, распространенных под видом достоверных. Из них 17 607 фейковых сообщений о коронавирусе, 8407 - об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России, 3922 - о вакцине от коронавируса, 1781 - о едином дне голосования, 1312 - о введении локдауна в России на новогодние праздники", - рассказала Мизулина.
Как показал мониторинг, фейковые сообщения чаще всего распространялись в WhatsApp
, Youtube, Viber
, Tik Tok, Telegram
, Instagram и Одноклассниках
.
"По данным опроса, проведенного Лигой безопасного интернета
, в декабре 2020 года более 82% граждан сталкивались с недостоверными публикациями. При этом 71% заявили о том, что поверили полученной недостоверной информации в соцсетях и на видеохостингах, 88% говорят о том, что не стали сомневаться в информации, которую им переслали близкие и знакомые в мессенджерах", - отметила Мизулина.
Эксперты Лиги безопасного интернета полагают, что в результате комплексного реформирования законодательства существенно снизилось число фейков, которые распространяют отдельные физические лица, а также СМИ. Количество таких фейков в результате принятия закона снизилось примерно на 40%. При этом выросло число недостоверных сообщений, которые распространяются под видом достоверных профессиональными провокаторами и лицами, подпадающими под определение иностранных агентов. Важным шагом для противодействия подобным фейкам, как подчеркнула общественница, должно стать совершенствование законодательства об иноагентах.
Кроме того, в 2021 году эксперты предполагают двукратный рост числа фейков. Связано это, в первую очередь, с предстоящими в следующем году выборами депутатов Государственной думы России.
"Эксперты считают, что в этом году профессиональными группами велась подготовка и проработка механизма распространения фейков в России. Была создана сеть аккаунтов, отработана методика вбросов и распространения публикаций одномоментно во всех регионах России. Так, весной фейки о ковиде в основном распространялись в 15-16 регионах, где планировались губернаторские выборы. После окончания единого дня голосования в этих же регионах продолжили распространяться фейки. Это говорит о том, что провокаторам удалось создать устойчивую сеть аккаунтов и пабликов, которые будут для подобных целей использоваться и в дальнейшем", - пояснила Екатерина Мизулина.
Работой по выявлению фейков о вирусе в сети занимаются 126 волонтеров Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета. Задача волонтеров - найти фейковые сообщения и отправить жалобы в администрацию социальных сетей или мессенджеров. Самые громкие факты распространения дезинформации волонтеры передают в правоохранительные органы.