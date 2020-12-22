https://ria.ru/20201222/feyki-1590328448.html

Эксперты спрогнозировали двукратный рост фейков в интернете

Эксперты спрогнозировали двукратный рост фейков в интернете

Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили более 33 тысяч фейков в сети с марта 2020 года, большинство из них - о коронавирусе,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:08

2020-12-22T10:08

2020-12-22T10:08

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили более 33 тысяч фейков в сети с марта 2020 года, большинство из них - о коронавирусе, рассказала РИА Новости член Общественной палаты РФ, директор центра Екатерина Мизулина, спрогнозировав в 2021 году двукратный рост недостоверных сообщений.Ранее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что с начала 2020 года в ведомство поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой на более 1670 сайтах. К более 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобные сведения. При этом Роскомнадзор отмечает, что обычно у российских площадок на это уходит от нескольких минут до нескольких часов, реакция же иностранных площадок не столь оперативная: порой фейки вообще не удаляются.Как показал мониторинг, фейковые сообщения чаще всего распространялись в WhatsApp, Youtube, Viber, Tik Tok, Telegram, Instagram и Одноклассниках."По данным опроса, проведенного Лигой безопасного интернета, в декабре 2020 года более 82% граждан сталкивались с недостоверными публикациями. При этом 71% заявили о том, что поверили полученной недостоверной информации в соцсетях и на видеохостингах, 88% говорят о том, что не стали сомневаться в информации, которую им переслали близкие и знакомые в мессенджерах", - отметила Мизулина.Эксперты Лиги безопасного интернета полагают, что в результате комплексного реформирования законодательства существенно снизилось число фейков, которые распространяют отдельные физические лица, а также СМИ. Количество таких фейков в результате принятия закона снизилось примерно на 40%. При этом выросло число недостоверных сообщений, которые распространяются под видом достоверных профессиональными провокаторами и лицами, подпадающими под определение иностранных агентов. Важным шагом для противодействия подобным фейкам, как подчеркнула общественница, должно стать совершенствование законодательства об иноагентах.Кроме того, в 2021 году эксперты предполагают двукратный рост числа фейков. Связано это, в первую очередь, с предстоящими в следующем году выборами депутатов Государственной думы России.Работой по выявлению фейков о вирусе в сети занимаются 126 волонтеров Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета. Задача волонтеров - найти фейковые сообщения и отправить жалобы в администрацию социальных сетей или мессенджеров. Самые громкие факты распространения дезинформации волонтеры передают в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20201222/youtube-1590318247.html

https://ria.ru/20201118/simonyan-1585236595.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/moshennichestvo-1583489351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники, viber, telegram (приложение), whatsapp inc., генеральная прокуратура рф, технологии