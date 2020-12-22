https://ria.ru/20201222/fermery-1590398879.html

Молдавские фермеры снова потребовали отставки правительства

Молдавские фермеры снова потребовали отставки правительства

Молдавские фермеры в ходе митинга во вторник снова призвали правительство уйти в отставку, новую акцию протеста они намерены провести в четверг, заявил один из... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:37

2020-12-22T14:37

2020-12-22T14:37

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры в ходе митинга во вторник снова призвали правительство уйти в отставку, новую акцию протеста они намерены провести в четверг, заявил один из организаторов протеста Сергей Штефанко.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Аграрии настаивают, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку, те же условия выдвинуты парламенту. Фермеры обещали прийти снова к зданию кабмина 22 декабря, если власти не согласятся внести поправку в закон о госбюджете, которая будет гарантировать увеличение размера субсидий. К акции присоединилась Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков. Фермеры на 10 минут заблокировали движение транспорта в центре молдавской столицы.Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря, однако они предупредили, что могут направить запрос о продлении протеста. Ранее они также требовали отменить запланированное повышение НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%. Депутаты парламента пошли навстречу в вопросе отказа от повышения НДС, однако не смогли разработать механизм выделения компенсаций за погибший урожай.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sandu-1589940642.html

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кишинев, в мире