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Молдавские фермеры снова потребовали отставки правительства
Молдавские фермеры снова потребовали отставки правительства
Молдавские фермеры в ходе митинга во вторник снова призвали правительство уйти в отставку, новую акцию протеста они намерены провести в четверг, заявил один из... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:37
2020-12-22T14:37
2020-12-22T14:37
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КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры в ходе митинга во вторник снова призвали правительство уйти в отставку, новую акцию протеста они намерены провести в четверг, заявил один из организаторов протеста Сергей Штефанко.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Аграрии настаивают, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку, те же условия выдвинуты парламенту. Фермеры обещали прийти снова к зданию кабмина 22 декабря, если власти не согласятся внести поправку в закон о госбюджете, которая будет гарантировать увеличение размера субсидий. К акции присоединилась Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков. Фермеры на 10 минут заблокировали движение транспорта в центре молдавской столицы.Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря, однако они предупредили, что могут направить запрос о продлении протеста. Ранее они также требовали отменить запланированное повышение НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%. Депутаты парламента пошли навстречу в вопросе отказа от повышения НДС, однако не смогли разработать механизм выделения компенсаций за погибший урожай.
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кишинев, в мире
КИШИНЕВ, 22 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры в ходе митинга во вторник снова призвали правительство уйти в отставку, новую акцию протеста они намерены провести в четверг, заявил один из организаторов протеста Сергей Штефанко.
Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, они требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Аграрии настаивают, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку, те же условия выдвинуты парламенту. Фермеры обещали прийти снова к зданию кабмина 22 декабря, если власти не согласятся внести поправку в закон о госбюджете, которая будет гарантировать увеличение размера субсидий. К акции присоединилась Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков. Фермеры на 10 минут заблокировали движение транспорта в центре молдавской столицы.
"Это было предупреждение для правительства. Если у него еще есть достоинство, то пусть оно уйдет в отставку. Мы не отступим от наших требований, в четверг к нам присоединятся еще сторонники, в четверг мы вновь соберемся на протест", - заявил Штефанко, добавив, что сегодня протест завершен.
Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева
вплоть до 31 декабря, однако они предупредили, что могут направить запрос о продлении протеста. Ранее они также требовали отменить запланированное повышение НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%. Депутаты парламента пошли навстречу в вопросе отказа от повышения НДС, однако не смогли разработать механизм выделения компенсаций за погибший урожай.