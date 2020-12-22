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Часть митингующих осталась в центре Еревана после завершения протеста

Часть митингующих осталась в центре Еревана после завершения протеста

Несколько десятков митингующих остались на центральной площади Еревана после завершения активной части акции протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2020

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ереван

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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Несколько десятков митингующих остались на центральной площади Еревана после завершения активной части акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что на площади в центре Еревана, где расположено здание правительства Армении, собрались несколько тысяч противников действующего премьера страны Никола Пашиняна. К вечеру митингующие установили там палатки.В настоящее время не смотря на дождливую и холодную погоду на площади в центре Еревана остались несколько десятков человек. Активная часть акции протеста на сегодня закончилась и большинство протестующих покинули место проведения акции. Оставшиеся люди греются у бочек, в которых разведен огонь. На месте дежурят сотрудники МВД, ситуация остается спокойной, передает корреспондент РИА Новости.

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Протестующие в Ереване разжигают костры на площади Ереван. Оппозиция инициировала внеочередное заседание парламента Армении для отмены военного положения. Тем временем на площади разжигают костры в бочках. 2020-12-22T22:13 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ереван, армения, в мире