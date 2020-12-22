https://ria.ru/20201222/erevan-1590475547.html
Часть митингующих осталась в центре Еревана после завершения протеста
Часть митингующих осталась в центре Еревана после завершения протеста
Несколько десятков митингующих остались на центральной площади Еревана после завершения активной части акции протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T22:13
2020-12-22T22:13
2020-12-22T22:13
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590452695_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_85d3aa43a0760470f167b645e0c257cc.jpg
ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Несколько десятков митингующих остались на центральной площади Еревана после завершения активной части акции протеста, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что на площади в центре Еревана, где расположено здание правительства Армении, собрались несколько тысяч противников действующего премьера страны Никола Пашиняна. К вечеру митингующие установили там палатки.В настоящее время не смотря на дождливую и холодную погоду на площади в центре Еревана остались несколько десятков человек. Активная часть акции протеста на сегодня закончилась и большинство протестующих покинули место проведения акции. Оставшиеся люди греются у бочек, в которых разведен огонь. На месте дежурят сотрудники МВД, ситуация остается спокойной, передает корреспондент РИА Новости.
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590452695_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_6084f9a947f470023df6d0e81b26e722.jpg
Протестующие в Ереване разжигают костры на площади
Ереван. Оппозиция инициировала внеочередное заседание парламента Армении для отмены военного положения. Тем временем на площади разжигают костры в бочках.
2020-12-22T22:13
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ереван, армения, в мире