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В Ереване протестующие остались ночевать на площади у Дома правительства

В Ереване протестующие остались ночевать на площади у Дома правительства

В Ереване протестующие останутся ночевать на площади Республики у здания правительства Армении, заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:16

2020-12-22T19:16

2020-12-22T23:00

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ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости. В Ереване протестующие останутся ночевать на площади Республики у здания правительства Армении, заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.По его словам, протестующие не покинут площадь, пока премьер-министр Никол Пашинян не подаст в отставку.Как позднее сообщил корреспондент РИА Новости, в центре Еревана, несмотря на дождь и холодную погоду, остались несколько десятков человек. Люди греются у бочек, в которых разведен огонь. На месте дежурит полиция, ситуация остается спокойной.Во вторник днем участники акции протеста установили несколько палаток у Дома правительства. Также сторонники оппозиции окружили здание, но затем представитель "Дашнакцутюн" Гегам Манукян сообщил, что митингующие временно снимают "блокаду". Выступления с требованием отставки Пашиняна начались в Армении после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Десятого ноября армянский премьер-министр и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Москвы договорились прекратить боевые действия в регионе, обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

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Протестующие в Ереване разжигают костры на площади Ереван. Оппозиция инициировала внеочередное заседание парламента Армении для отмены военного положения. Тем временем на площади разжигают костры в бочках. 2020-12-22T19:16 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире