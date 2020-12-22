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В Ереване протестующие остались ночевать на площади у Дома правительства
В Ереване протестующие остались ночевать на площади у Дома правительства
В Ереване протестующие останутся ночевать на площади Республики у здания правительства Армении, заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:16
2020-12-22T23:00
дашнакцутюн
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ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости. В Ереване протестующие останутся ночевать на площади Республики у здания правительства Армении, заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.По его словам, протестующие не покинут площадь, пока премьер-министр Никол Пашинян не подаст в отставку.Как позднее сообщил корреспондент РИА Новости, в центре Еревана, несмотря на дождь и холодную погоду, остались несколько десятков человек. Люди греются у бочек, в которых разведен огонь. На месте дежурит полиция, ситуация остается спокойной.Во вторник днем участники акции протеста установили несколько палаток у Дома правительства. Также сторонники оппозиции окружили здание, но затем представитель "Дашнакцутюн" Гегам Манукян сообщил, что митингующие временно снимают "блокаду". Выступления с требованием отставки Пашиняна начались в Армении после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Десятого ноября армянский премьер-министр и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Москвы договорились прекратить боевые действия в регионе, обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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Протестующие в Ереване разжигают костры на площади
Ереван. Оппозиция инициировала внеочередное заседание парламента Армении для отмены военного положения. Тем временем на площади разжигают костры в бочках.
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дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В Ереване протестующие остались ночевать на площади у Дома правительства

19:16 22.12.2020 (обновлено: 23:00 22.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники шествия оппозиции на площади Республики в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Участники шествия оппозиции на площади Республики в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 22 дек — РИА Новости. В Ереване протестующие останутся ночевать на площади Республики у здания правительства Армении, заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
"Мы обеспечим условия тем, кто хочет провести ночь на площади. Завтра утром по всей Армении продолжатся массовые акции протеста, забастовки. До 16:00 (15:00 мск) мы продолжим наши действия. В 16:00 состоится большой митинг, и мы все вместе перейдем к более резким и решительным действиям", — сказал политик.
По его словам, протестующие не покинут площадь, пока премьер-министр Никол Пашинян не подаст в отставку.
Как позднее сообщил корреспондент РИА Новости, в центре Еревана, несмотря на дождь и холодную погоду, остались несколько десятков человек. Люди греются у бочек, в которых разведен огонь. На месте дежурит полиция, ситуация остается спокойной.
Во вторник днем участники акции протеста установили несколько палаток у Дома правительства. Также сторонники оппозиции окружили здание, но затем представитель "Дашнакцутюн" Гегам Манукян сообщил, что митингующие временно снимают "блокаду".
Выступления с требованием отставки Пашиняна начались в Армении после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Десятого ноября армянский премьер-министр и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Москвы договорились прекратить боевые действия в регионе, обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
 
ДашнакцутюнНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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