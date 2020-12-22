https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html

Итоги года в экономике: здоровье людей дороже прибылей

Итоги года в экономике: здоровье людей дороже прибылей

Этот год хотя и не оправдал возложенных на него ожиданий, навсегда запомнится миру как первый во многих сферах экономики – это и закрытые границы, и локдаун, и... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:30

2020-12-22T12:30

2020-12-22T12:30

новый год—2021

яндекс.маркет

грета тунберг

telegram (приложение)

хубэй

лев хасис

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Этот год хотя и не оправдал возложенных на него ожиданий, навсегда запомнится миру как первый во многих сферах экономики – это и закрытые границы, и локдаун, и нефть, за которую продавец доплачивал покупателю.Для России, как и для всего мира, год можно охарактеризовать коротким словом "вызов". Экономика и доходы населения не ускорили рост, а даже ушли в минус, зато выросли цены на продукты – так, что властям в конце года пришлось принимать экстренные меры по их регулированию. Накопленные резервы пошли не на инвестиции, а на латание "дыры" в бюджете, а обновленный кабинет министров в течение всего года вынужден был решать совсем не те задачи, которые были поставлены президентом в январе.Но 2020-й доказал, что жизнь и здоровье людей стоят дороже любых экономических показателей, что цифровизация – это не просто дань моде, а основа современного бизнеса, а изменение климата - это факт, который больше невозможно игнорировать.РИА Новости отобрало десять событий, которые сильнее всего повлияли на российскую экономику и продолжат менять ее в будущем.1. Уханьский гамбитПервые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй появились еще в конце 2019 года. Эти новости настораживали, но вряд ли кто-то тогда предполагал, что инфекция станет причиной крупнейшего в мировой истории экономического кризиса, миллионы людей заболеют коронавирусом, а почти все человечество - мизофобией.Зимой "черный лебедь" расправил крылья. Пандемия стремительно распространялась по планете, и власти всех стран оказались перед сложным выбором: объявлять полный локдаун и жертвовать экономикой, спасая здоровье и жизни граждан, либо ограничиться предупреждениями. Россия, как и большинство стран, выбрала первое.Жертвами антивирусных мер стали в первую очередь транспортные и туристические компании, затем - непродовольственная торговля, малый бизнес и индустрия офлайн-развлечений. Россияне сразу, как и в любой непонятной ситуации, бросились в магазины за гречкой, солью, спичками и, следуя уже зарубежным веяниям, туалетной бумагой. Но реального продовольственного кризиса в стране удалось избежать.Новое правительство во главе с назначенным в январе премьером Михаилом Мишустиным действовало решительно. Наиболее пострадавший бизнес получил поддержку - сначала в виде запрета проверок и отсрочек обязательных платежей, а затем - в виде прямых выплат и налоговых льгот.Самые уязвимые группы граждан тоже получили помощь, причем напрямую из бюджета, без предоставления каких-либо документов и даже не выходя из дома. Это стало возможным благодаря развитию цифровых сервисов. Оказалось, что с их помощью можно не только администрировать налоги, но и проводить адресные выплаты людям.А российскую экономику ждал еще один неожиданный, но приятный побочный эффект - "обеление". Работавший ранее без регистрации и налогов "серый" бизнес лишался средств к существованию и стал закрываться либо выходить из тени. Власти поддержали этот порыв, снизив страховые взносы для малых компаний и предоставив дополнительные бонусы официально зарегистрированным самозанятым, число которых к концу года превысило 1,5 миллиона человек.2. Вынь да положьВсего власти направили на борьбу с пандемией, на поддержку граждан и промышленности 4,6 триллиона рублей. Из них 1 триллион пошел на прямую поддержку пострадавших отраслей, более 830 миллиардов - на прямую поддержку граждан.Объем поддержки был рекордным, и это, естественно, требовало больших ресурсов. Самым очевидным решением была "распечатка" кубышки - Фонда национального благосостояния. ФНБ создавался именно для таких случаев, но забрать большую сумму сразу при первой же необходимости оттуда нельзя, ведь действующее бюджетное правило строго ограничивает расходование резервов.Менять правило не пришлось - власти нашли более изящное решение. Еще в 2019 году правительство начало обсуждать с Центробанком возможность продажи контрольного пакета акций Сбербанка. По мнению властей, ЦБ имел конфликт интересов, являясь основным акционером крупнейшего госбанка и регулятором рынка одновременно.Весной 2020 года акции Сбербанка приобрел Минфин РФ, заплатив за них 2,14 триллиона рублей из средств ФНБ, которые хранились в валюте на счетах Банка России. Большую часть полученных средств ЦБ в рублевом эквиваленте перечислил в бюджет, а затем стал постепенно "зеркалить" на рынке обменные операции, продавая валюту, что поддержало и продолжает поддерживать курс национальной валюты.При этом для самого Сбербанка сделка практически ничего не изменила, кроме ряда лиц в наблюдательном совете - он по-прежнему остается крупнейшим российским госбанком.Продавать какие-либо крупные активы по-настоящему, чтобы профинансировать хотя бы часть бюджетного дефицита, правительство не стало, хотя еще в начале года и обсуждало планы "большой приватизации".3. Наташ, мы там все уронили!Важный урок в 2020 году получили нефтяники. В начале года у многих из них стало складываться впечатление, что рынок наконец нашел баланс спроса и предложения. Несмотря на первые "тревожные звоночки" из Китая, участники рынка даже стали намекать на завершение многократно продлевавшейся сделки ОПЕК+ ввиду необходимости инвестиций в новые проекты. Весна встретила их настоящим ледяным душем.После того как в марте альянс ОПЕК+ не смог согласовать дальнейшие параметры ограничения добычи нефти, на биржах началась паника. Из-за карантинных мер по всему миру спрос на энергоносители упал на четверть, нефтяные хранилища были заполнены до краев, а Саудовская Аравия объявила о наращивании добычи, начав "ценовую войну" с Россией.В итоге в начале весны цены на нефть обвалились вдвое, стоимость Brent достигала 21 доллара за баррель, а в апреле, который запомнится рынку как самый худший в его истории, стоимость этой марки падала до 15 долларов за баррель. Американская нефть WTI же впервые в истории опускалась до отрицательных значений - продавцы готовы были доплачивать покупателю отдельных партий такого "черного золота" по 40 долларов за каждый баррель.Необходимость кооперации стран-производителей стала столь очевидной, что даже в США, которые никогда раньше не участвовали в соглашениях нефтедобытчиков, послышались призывы ввести квоты на добычу в Техасе. В реальности этого не случилось (помешало законодательство), но во многом именно при содействии президента США Дональда Трампа ОПЕК+ договорилась о новой сделке.Эти события в умах обычных россиян связаны в первую очередь со знаменитым мемом с котиками "Наташ, вставай, мы там всё уронили!". Но для мирового рынка главным итогом стало появление нового соглашения ОПЕК+. Члены альянса договорились с мая сократить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки и при улучшении ситуации ослаблять ограничения. Очередные осторожные послабления будут в январе 2021 года, общие ограничения составят уже 7,2 миллиона барреля в сутки. Нефтяные цены же прочно обжили диапазон 40-45 долларов, а в ноябре пошли и выше.4. Биржевая лихорадкаВслед за нефтью весной рухнули рубль и все основные акции российских банков и компаний. Индекс Мосбиржи, который в январе установил исторический рекорд в 3226,89 пункта, растерял к середине марта больше трети своего значения, опустившись до 2073,87 пункта. Но в декабре уже снова бились рекорды, актуальный теперь 3318,39 пункта.Американский доллар на пике в марте подскочил более чем на 30% - до 81,97 рубля с 61,99 рубля в конце 2019 года, а евро достиг максимальной стоимости на российской бирже в ноябре - 94,1 рубля против 69,47 рубля на закрытии предыдущего года.Все это сопровождалось настоящей "золотой лихорадкой" - цена золота, которое считается "защитным инструментом" инвесторов, преодолела планку в 2000 долларов за унцию и установила августе исторический рекорд в 2089,2 доллара.ЦБ, вопреки традициям, не стал в кризис "закручивать гайки", повышая ключевую ставку, а напротив продолжил ее снижение и вывел на исторические минимумы – к 4,25% годовых. Следом за ключевой стали снижаться и ставки банков - как по кредитам, так и по вкладам.А снижение доходности по депозитам на фоне ценовых виражей на рынке акций вызвало у многих россиян желание попробовать себя в роли биржевых спекулянтов. Число частных инвесторов на российской бирже увеличилось за год более чем в два раза – до 8,5 миллионов человек. Так что в итоге можно говорить о появлении в России настоящего массового "диванного инвестора".5. Полюбовный разводСбербанк в уходящем году не только номинально сменил основного акционера, но и оформил вполне реальный развод с "Яндексом".Крупнейший российский банк еще в 2009 году купил "золотую акцию" крупнейшего интернет-холдинга страны за символическую сумму 1 евро. Отношения несколько лет активно развивались: в 2012 году Сбербанк вошел в капитал платежной системы "Яндекс.Деньги", а в 2018 году появилось новое совместное предприятие - торговая платформа "Яндекс.Маркет".На рынке заговорили о появлении цифрового гиганта, но уже в следующем году поползли слухи, что Сбербанк и "Яндекс" недовольны сотрудничеством и планируют "развод". Это происходило на фоне создания Сбербанком совместного предприятия с другой интернет-компанией - Mail.ru Group. К концу 2019 года Сбербанк вернул "Яндексу" его "золотую акцию", а глава банка Герман Греф подтвердил, что партнеры могут переформатировать совместные проекты.В июле 2020 года "раздел имущества" был завершен: Сбербанк выкупил у партнера 25% плюс одну акцию в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 миллиарда рублей, став единственным собственником компании, и продал ему свою 45%-ную долю в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей.Стороны заверяли, что развод не окончательный – они останутся партнерами по многим направлениям. Тем не менее сделка снимает с банка целый ряд ограничений, ранее предусмотренных соглашениями с "Яндексом", и дает ему новые возможности в развитии собственного сегмента электронной коммерции.Как объяснял первый зампред правления банка Лев Хасис, причиной разрыва стала нарастающая конкуренция между экосистемами. Будут ли холдинги развивать их дальше самостоятельно, или рынок ждут новые большие "свадьбы" - покажет время.6. "Телегу" поднял - лошадь упалаВ уходящем году в России завершилась так до конца и не удавшаяся блокировка самого популярного в России мессенджера Telegram.Роскомнадзор пытался заблокировать его с апреля 2018 года за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Однако у большинства пользователей Telegram продолжал работать, благодаря использованию специальных программных способов.В июле 2020 года ведомство сообщило, что отказывается от блокировки и "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". А в середине ноября Роскомнадзор уже сам завел себе официальный канал в Telegram.Правда, в уходящем году Telegram постигла и большая неудача - уже в США. Компания в 2019 году объявила о запуске собственной криптовалюты Gram и привлекла 1,7 миллиарда долларов от первых инвесторов, но наткнулась на противодействие Комиссии по ценным бумагам и рынкам (SEC) США, которая усмотрела в проведенном ICO нарушение американского законодательства.Telegram был вынужден отложить запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты до завершения суда в Нью-Йорке, предложив вернуть инвесторам 72% от первоначальных инвестиций. А после проигрыша в суде в июне 2020 года - был обязан выплатить покупателям криптовалюты 1,2 миллиарда долларов плюс компенсацию в 18,5 миллиона долларов.7. Взрослый разговорГод назад одним из самых знаменитых людей в мире, пожалуй, можно было назвать маленькую разгневанную девочку - защитницу природы Грету Тунберг. В 2020 году про нее мало кто вспоминал, но проблемы экологии наставили о себе говорить многих серьезных взрослых, в том числе и в России.В конце мая разрушение резервуара на принадлежащей "Норникелю" ТЭЦ в Красноярском крае привело к разливу около 21 тысячи тонн дизтоплива, а произошедшая экологическая катастрофа стала одной из крупнейших в новейшей российской истории.Причины аварии указывались разные. В "Норникеле" сначала заявили, что дело в изменении климата, из-за которого тает вечная мерзлота, а Ростехнадзор позднее обнаружил недостатки при проектировании и строительстве резервуара, некачественный контроль эксплуатации и нарушения промышленной безопасности.Спор о масштабе ущерба для окружающей среды получился еще острее: сумма требований Росприроднадзора к "Норникелю" составила рекордные 148 миллиардов рублей, компания же, не согласившись с методикой расчета, остановилась на цифре в 21,4 миллиарда рублей.Остается открытым и вопрос о последствиях для окружающей среды, которые президент РФ Владимир Путин поручил "Норникелю" устранить полностью, а не просто "быстренько прибраться за собой". Итогом этой истории стала возобновившаяся в обществе дискуссия об ответственности бизнеса за подобные явления."Норникель" пересмотрел свою инвестпрограмму, увеличив расходы на экологию. В ближайшем будущем это ждёт и другие крупнейшие компании. А законодатели задумались о возможной корректировке законодательства и технических регламентов, в том числе с учетом изменений в климате.8. Из офшоров на выход!Среди мер поддержки бизнеса и граждан весной и летом 2020 года президент объявил еще несколько инициатив, которые заработают позднее и будут иметь отложенный эффект в будущем. Важнейшее среди них - пересмотр налоговых соглашений с известными офшорами.Такие юрисдикции дают льготные ставки налогов для тех, кто у них зарегистрирован, но не ведет в стране реальной деятельности, что манило туда российский бизнес. Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяли выводить капитал на Кипр, в Нидерланды или Люксембург, многократно снижая или вовсе обнуляя уплату налогов в России.Власти РФ уже долгое время ведут политику так называемой деофшоризации. Несколько лет назад в стране провели три этапа амнистии капитала, затем Россия объявила о создании собственных офшоров – специальных административных районов в Калининграде и на Дальнем Востоке. Пересмотр налоговых соглашений стал последним штрихом, который сделает пребывание в чужих юрисдикциях бессмысленным и даже невыгодным.Флагманом деофшоризации стала компания "Русал". Лидер мировой алюминиевой промышленности в сентябре завершил процесс перерегистрации с острова Джерси, одного из крупнейших мировых офшоров, в российскую юрисдикцию. Решение об этом совет директоров компании принял еще осенью 2018 года на фоне американских санкций, а акционеры утвердили его летом 2019 года.Теперь "Русал" является резидентом специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области. Компания сохранила международный статус, но реестр ее акционеров будет вести в России, а стоимость акций теперь исчисляется не в долларах, а рублях.При этом появилась возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты, а также пользоваться налоговыми льготами, в том числе по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций. Это наверняка немаловажно для "Русала", для которого существенным источников доходов являются дивиденды "Норникеля", теперь не облагаемые 5%-ным налогом. Это, как подсчитали эксперты, только по итогам текущего года позволит "Русалу" сэкономить порядка 50-60 миллионов долларов.9. Масло с сахаромИнфляция в России в течение года в целом оставалась под контролем, несмотря на скачущий рубль. Однако отдельные продукты резко подорожали. На это в начале декабря обратил внимание президент Владимир Путин, выделив сахар, подсолнечное масло, муку, макароны и хлеб и обвинив производителей в стремлении подогнать внутренние цены под мировые.Глава государства сразу подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем", и поручил правительству принять срочные меры по стабилизации цен на продовольствие. В результате было решено значительно повысить экспортную пошлину на подсолнечник, ввести квоту на экспорт зерновых культур и экспортную пошлину на зерно, а также поддержать мукомолов и хлебопеков.Кроме того, власти, производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Если цены не снизятся и после этого - кабмин обещает ввести экспортную пошлину и на масло и отменить пошлины на ввоз тростникового сахара."Заморожены" к концу года были не только цены на базовые продукты, но и ключевая ставка ЦБ: регулятор на последнем в 2020 году заседании совета директоров сохранил ее на прежнем уровне и ужесточил сигнал по будущим действиям.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина намекнула, что дальнейшие решения по ставке будут зависеть от развития инфляционных процессов. Пока регулятор ждет, что по итогам текущего года инфляция ускорится до 4,6-4,9%, а в первом квартале поднимется до своего локального пика - 5%.10. Бизнес нашел 5GПоследнее событие в нашем списке, возможно, прошло незамеченным для массового читателя, но оно имеет первостепенное значение для развития цифровых технологий, а следовательно и для всей экономики в целом.Пятое поколение мобильной связи уже приобрело огромную популярность во многих странах мира. Без таких сетей невозможно полноценное развитие многих современных технологий, таких, например, как телемедицина и беспилотный транспорт. В России перспективную технологию пока запускать не спешат, в стране есть лишь несколько опытных зон 5G.Однако в июле "лед тронулся" - сотовый оператор МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах. Лицензия была предоставлена сроком на 5 лет.Президент МТС Алексей Корня назвал событие историческим для отрасли и отметил, что первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.В августе появилось первое соглашение: оператор и одна из крупнейших нефтехимических компаний в России "Сибур" договорились о развертывании уже к маю 2021 года на территории завода "Сибур-Химпром" выделенной промышленной сети Private 5G.

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https://ria.ru/20201218/ekonomika-1589895868.html

https://ria.ru/20201217/traty-1589724457.html

https://ria.ru/20201026/fnb-1581569982.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/opek-1589189132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/neft-1587585647.html

https://ria.ru/20201116/aktsii-1584472059.html

https://ria.ru/20200624/1573396323.html

https://ria.ru/20200624/1573395489.html

https://ria.ru/20201215/piratstvo-1589410836.html

https://ria.ru/20201217/putin-1589702047.html

https://ria.ru/20201028/avariya-1581936903.html

https://ria.ru/20200803/1575305838.html

https://ria.ru/20200329/1569308728.html

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хубэй

джерси

ухань

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яндекс.маркет, грета тунберг, telegram (приложение), хубэй, лев хасис, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), центральный банк рф (цб рф), джерси, brent, ухань, экономика