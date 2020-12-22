https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590317658.html

Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов

Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов

Сенат США вслед за палатой представителей принял в понедельник пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T07:50

2020-12-22T07:50

2020-12-22T07:50

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в мире

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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей принял в понедельник пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса.Белый дом и представители Республиканской и Демократической партий в обеих палатах конгресса в минувшие выходные достигли соглашения по объему экономической помощи. Пакет стимуляционных мер принят вместе с бюджетом страны на 2021 финансовый год. Ранее в понедельник документ приняла Палата представителей конгресса, теперь он пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.Голосование по документу затягивалось в течение всего дня, сообщалось, что из-за технических проблем произошла задержка с его публикацией, а, поскольку объем документа превышал 5 тысяч страниц, многие конгрессмены не смогли своевременно ознакомиться с его содержанием.Пакет помощи включает пособия по безработице, выплаты физическим лицам по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также вливания в различные сферы экономики, в том числе образование, малый бизнес, а также авиаиндустрию.

https://ria.ru/20190210/1550660743.html

сша

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дональд трамп, сша, в мире